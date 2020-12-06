Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021 için adaylar ve yarışmacılar birer birer belli olmaya başladı. Survivor hayranları ise 2021 yılında aday olan yarışmacıları araştırmaya başladı.

Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak?

Yarışmanın ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Survivor 2021 kadrosunda olması beklenen yarışmacılar belirlenmeye başladı.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimler bulunurken belki de en merak edilen isim MasterChef Türkiye yarışmasında bulunan Celal Sarıgül’ün Survivor 2021 kadrosunda olacağı iddialar arasında yerini aldı.

Survivor 2020’den ayrılan Uğur Pektaş ve aynı sebeplerden Survivor 2019 programından ayrılmak zorunda kalan Hikmet Tuğsuz’un yarışmada olacağı iddialar arasında yer alırken pek çok söylenti bulunuyor.