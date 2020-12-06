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Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi

TV8 ekranlarının reyting rekorlarını altüst eden yarışma programı Survivor 2021 adayları belli olmaya başladı. Yarışma programı hayranları Survivor 2021 belli olan yarışmacılar kimlerdir? Survivor 2021 başlangıç tarihi ne zaman? sorularını araştırmaya devam ediyor.

06 Aralık 2020 Pazar 23:20
Survivor 2021 belli olan yarışmalar ve başlangıç tarihi
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı Survivor 2021 için adaylar ve yarışmacılar birer birer belli olmaya başladı. Survivor hayranları ise 2021 yılında aday olan yarışmacıları araştırmaya başladı.

Yarışmanın ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmazken Survivor 2021 kadrosunda olması beklenen yarışmacılar belirlenmeye başladı.

Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkat çeken isimler bulunurken belki de en merak edilen isim MasterChef Türkiye yarışmasında bulunan Celal Sarıgül’ün Survivor 2021 kadrosunda olacağı iddialar arasında yerini aldı.

Survivor 2020’den ayrılan Uğur Pektaş ve aynı sebeplerden Survivor 2019 programından ayrılmak zorunda kalan Hikmet Tuğsuz’un yarışmada olacağı iddialar arasında yer alırken pek çok söylenti bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:20
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Survivor2021AdaylarYarışmacılarBaşlangıç Tarihi
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