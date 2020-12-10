Survivor 2021 belli olan yarışmacıları kimler? TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl izlenme rekorları kıran yarışmanın yeni sezonunda kimlerin olacağı merak konusu oldu.

Survivor 2021 yarışmacıları

Survivor 2021’de yer alacak kişilere ilişkin henüz net bir açıklama yapılmasa da iddia edilen isimler şu şekilde;

MasterChef Celal Sarıgül,

Survivor 2020’ye sakatlığı sonrası veda eden Uğur Pektaş,

Survivor 2019’a sakatlığı sonrası veda eden Hikmet Tuğsuz,

Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan Karacakay,

Issız Adam filminin başrolü Cemal Hünal gibi isimlerin Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor.