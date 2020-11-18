İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
7256 sayılı torba yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılacak
Son Dakika
7256 sayılı torba yasa kapsamında...

Survivor 2021 başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

İzleyiciler tarafından merakla beklenen program Survivor 2021'in başvuru tarihi açıklandı mı? Survivor'a nasıl başvurulur? Hangi şartlar aranıyor? Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenilen Survivor yarışma programına nasıl başvuru yapılacağı merak konusu oldu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 23:36
Survivor 2021 başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?
Takip Et:

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2021’in Şubat ayında hayran kitlesinin karşısına çıkacağı düşünülmektedir. Fakat Survivor 2021’in konsepti konusunda hala belirli bir şey söz konusu değildir. Survivor,2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler adı altında bir yarışma olarak ekranlara çıkmıştı. İzleyicilerini ekranın başına kilitlemeyi başaran yarışma, geçtiğimiz sezon reyting rekorlarının sahibi olmayı başarmıştır. Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı merak konusu olsa da yarışmanın başvurusu TV’ in intenet sitesinde başlamış bulunuyor.


Survivor 2021 Yarışmacısı Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Survivor 2021 Yarışmacısı olmak için TV8’in intenet sitesinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Covid-19 sebebiyle videolarınızı göndererek ve verilen başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz. Belirli kriterler sağlanması durumunda mülakatlara çağırılırsınız. Mülakatları geçerseniz Survivor 2021'de yarışmacı olarak yarışabilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.11.2020 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8MaceraYarışma2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Kasım 2020?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2020
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2020 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Fulbright burs programının başvuru şartları nelerdir? 2020 fulbright bursu kaç kişiye verilir?
Seni Çok Bekledim Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2020
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
Nejat İşler Çukur'a geri dönüyor! Çağatay Erdenet'in geri dönüşü
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi ALEF’in yeni fragmanı BluTV ve FX projesi yeni tanıtımı yayınlandı!
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu ne olacak?
PTT Personel Alımı Sınav Konuları Nelerdir? Sınavlarda Kaç Soru Çıkmaktadır? PTT Sınavı Nasıl Oluyor?
LGS'de yaşanan puan skandalı
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Sol Yanım karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Çoçuk yardım parası başvuru şartları nedir? 2020 Çoçuk yardım parası ödeme aşamasında ne demektir?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Günlük burç yorumu 20 Kasım 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor?
Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.