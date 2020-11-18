Survivor 2021 başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

Herkes tarafından merakla beklenen Survivor 2021’in Şubat ayında hayran kitlesinin karşısına çıkacağı düşünülmektedir. Fakat Survivor 2021’in konsepti konusunda hala belirli bir şey söz konusu değildir. Survivor,2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler adı altında bir yarışma olarak ekranlara çıkmıştı. İzleyicilerini ekranın başına kilitlemeyi başaran yarışma, geçtiğimiz sezon reyting rekorlarının sahibi olmayı başarmıştır. Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı merak konusu olsa da yarışmanın başvurusu TV’ in intenet sitesinde başlamış bulunuyor.

Survivor 2021 Yarışmacısı Olmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Survivor 2021 Yarışmacısı olmak için TV8’in intenet sitesinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.Covid-19 sebebiyle videolarınızı göndererek ve verilen başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz. Belirli kriterler sağlanması durumunda mülakatlara çağırılırsınız. Mülakatları geçerseniz Survivor 2021'de yarışmacı olarak yarışabilirsiniz.