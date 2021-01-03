Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?

Geçtiğimiz yıllarda Kırkpınar’da baş pehlivanlık yapan İsmail Balaban yeni yıl ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan ve reytingleri altüst eden Survivor programı ünlüler takımına dahil oldu. 2021 Survivor ünlüler kadrosuna dahil olan eski baş pehlivan İsmail Balaban’ın kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı.

İsmail Balaban kimdir?

1987 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan İsmail Balaban 2017 yılında Kırkpınar güreşlerinde finalde Orhan Okulu’yu mağlup ederek başpehlivanlık unvanını almıştır. Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olan İsmail Balaban 2012 yılında 651.’si düzenlenen Kırkpınar güreşlerinde 3. Olmuştur. 2013 yılında 652. Kırkpınar güreşlerinde finalde kaybetmesine rağmen rakibi Ali Gürbüz’ün doping aldığı kesinleşince başpehlivan unvanı kazanmıştır.

2014 yılında ki 653. Kırkpınar güreş tunuvasında finalde kaybederek başpehlivanlığı kaybetmiştir. Geçen yıllarda kariyerine ara veren İsmail Balaban 2017 yılında düzenlenen 656. Kırkıpınar güreşlerinde finalde Orhan Okulu’yu mağlup ederek kariyerinde 2. Kez kemeri alarak başpehlivan olmuştur.

İsmail Balaban’ın güreş kariyeri

2012: 3.’lük,

2013: Başpehlivan

2014: 2.’lik

2015: 2’lik

2016 3.’lük

2018: Başpehlivanlık

2019: 2.’lik