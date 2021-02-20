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Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’un başarılı yarışmacısı Barış Özbek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler Barış Özbek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sorularının yanıtlarını arıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:20
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Türkiye’nin en çok sevilen ve reyting rekorları kıran yarışması Survivor TV 8 ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı tarafından ilk kez Türkiye’ye getirilen Survivor yarışması yıllardır izleyicinin en çok takip ettiği yarışmalar arasında yer alıyor. Survivor’da bu sezon yine kıran kırana bir rekabet ortamı var. Yarışmacılar haftayı galibiyetle kapatmak için hırslı mücadeleler sergiliyor.

Survivor’da mücadele ve heyecan büyük bir hızla devam ederken Survivor 2021 yarışmacılarından Barış Özbek hırsı mücadelesi ve başarısıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler Barış Özbek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Bu haberimizde eski futbolcu Barış Özbek’in biyografisi hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladık.

Survivor 2021 Barış Özbek Kimdir?

Survivor yarışmasının ünlüler takımında yer alan ve mücadelesi ve hırsıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran Barış Özbek, Dominik Cumhuriyeti’ne adım atar atmaz en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer buldu. Galatasaray’a 2007-2008 sezonunda gelerek ilk kez Türkiye’ye ayak basan Barış Özbek o sezon Almanya’dan birlikte transfer edilen Serkan Çalık ile birlikte oynadığı oyunla Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Galatasaray formasını daha 22 yaşındayken giyen Barış Özbek Galatasaray formasıyla birçok maça çıktı. Galatasaray’a transferinin en büyük sebebi ise o dönemde Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü yapan Alman teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp olmuştur. 14 Eylül 1986 yılında Almanya’da bulunan Castrop-Rauxek kentinde dünyaya gelen başarılı futbolcu 180 cm boyundadır. Futbolculuğuyla akıllarda yer edinen başarılı yarışmacı futbolda orta sahada görev almış ve zaman zaman sağ bek ve sağ kanat oyuncusu pozisyonlarında da görev yaparak hünerlerini sergilemeyi başarmıştır. Özbek, 2007-2008 sezonunda o dönemde birlikte Almanya’da Rot-Weiss Essen takımında forma giydiği Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray’a transfer olmuştu.

İzleyicinin en çok merak ettiği yarışmacılardan biri olan Barış Özbek’in kaç yaşında olduğunu da merak konusu arasında yer alan konular arasında yer alıyor. Barış Özbek 14 Eylül 1989 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Şu an 34 yaşında olan başarılı yarışmacı ailesinin yıllar önce Ankara’dan Almanya’ya gittiğini, babasının da bir maden işçisi olduğunu ifade etti. Barış Özbek’in annesi ise ev hanımı olarak görev yapıyor.

Verdiği özel röportajda futbola altı yaşında başladığını ifade eden Özbek yaşadığı bölgede insanların futbolu çok sevdiğini bildirdi. Başlangıçta sokaklarda futbol oynayan bir çocuk olduğunu söyleyen Özbek, ilk başlarda bir futbol takımında oynamayı düşünmediğini söyledi. Sonrasında annesi onu BG Schwerin adlı takımın altyapısına yazdırdı. Böylelikle resmi olarak futbolculuk hayatı başlamış oldu. Çocukluğunda en çok Tugay Kerimoğlu’nu izlediğini söyleyen Özbek, onun büyük bir hayranıydı. Futbolculuk hayatında bir çok anı biriktirdiğini söyleyen başarılı yıldız, Türkiye’ye gelişini unutamıyor. İlk yıllarında ilk maçlarda gol atamasa da sonraki maçlarda açıldığını ve gol kralı olduğunu ifade etti.

Küçük yaşlardan itibaren futbolda top koşturan Barış Özbek’in babası da iyi bir futbol izleyicisi olduğunu söyledi. Küçükken Galatasaray’ı takip ettiğini söyleyen Barış Özbek, sarı kırmızılı takımın UEFA kupasını aldığı dönemde adeta bayram havası yaşandığını söyledi. UEFA kupasını Galatasaray’ın almasının ardından çocuk haliyle sevinçten ağladığını ifade etti ve bir Türk olarak büyük bir gurur duyduğunu da söyledi.

Almanya’da doğan ve Türkiye’de de top koşturan eski futbolcu Barış Özbek, üç erkek kardeşi olduğunu söyledi. Kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Ufuk Özbek de 28 yaşında bir futbolcudur. Ufuk Özbek, Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund 2 takımında forma giyiyor.

Henüz 22 yaşındayken Almanya’da futbol oynayan Barış Özbek, 2007-2018 sezonunda o dönemde takım arkadaşı olan Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’ı çalıştıran Almanyalı teknik adam Feldkamp, onu Galatasaray’a kazandırdı. 2011 yılına kadar Galatasaray’da 130 maçta forma şansı bulan Barış Özbek toplamda 12 gole imza attı. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Karadeniz’in köklü takımı Trabzonspor’a transfer olan Özbek, burada istediği futbolu oynayamadı ve sonrasında Almanya’ya geri döndü.

Ancak Almanya’da işler istediği gibi gitmedi. Almanya’da antrenman yaptığı sırada sağ diz çapraz bağları koptu ve altı ay boyunca futbol oynayamadı. 2013 yılına kadar Trabzonspor’da forma giydi ve sadece dokuz maçta oynadı. Ardından Almanya’ya geri döndü. Union Berlin takımıyla sözleşme imzaladı. Bu takımda toplamda 40 maç oynadı ancak golle tanışamadı. Sonrasında yolu tekrardan Türkiye’ye düştü. Kayserispor’la anlaşan barış Özbek 11 maçta görev aldı ve ardından tekrardan Almanya’ya döndü. Burada da 22 maçta forma giyen Özbek, Yine Türkiye’ye geri dönerek Fatih Karagümrük takımının formasını giymeye başladı. 2018 yılında Fatih Karagümrük’te 29 maça çıkan başarılı oyuncu, 2020 yılına kadar bu takımda kaldı, Fatih Karagümrük kariyerinde sadece bir gol attı.

Almanya’da oynadığı futbolla göz dolduran Barış Özbek 2007 yılında Galatasaray’a transfer olmuştu. Galatasaray’daki ilk sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı. 2008 yılında ise yine sarı kırmızı formayla Türkiye Süper Kupasını kaldırdı. kariyerinde toplamda 353 maça çıkan Barış Özbek, 20 gol atarak 28 de asist yaptı.

İzleyicinin Barış Özbek ile alakalı en çok merak ettiği konulardan bir tanesi ise Barış Özbek’in evli olup olmadığıdır. İzleyiciler Barış Özbek evli mi, bekar mı sorusunun yanıtını aramak için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Barış Özbek uzun bir süredir Minecan Beyazadam ile birlikteydi. Bu birlikteliğini 2012 yılında evlilik ile taçlandırdı. Barış Özbek’in bu evlilikten Barışcan Özbek adında bir de oğlu vardır.



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
Barış özbekSurvivor 2021
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