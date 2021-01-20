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Survivor 2021 Bahar Seviş kimdir?

Survivor 2021 programına son dahil olan 4 yarışmacıdan Bahar Seviş en merak edilen oldu. Pek çok hayran, Survivor 2021 Bahar Seviş kimdir? sorusunu araştırıyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 03:04
Survivor 2021 Bahar Seviş kimdir?
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TV8 ekranları Survivor’un 2021 sezonu başladıktan sonra araştırmalar artmaya başladı. Özellikle ilk günlerde yaşanan talihsiz sakatlıklar sonrasında programa 4 yarışmacının katılması Survivor 2021 hayranlarını merak ettirdi. Programa son olarak katılan Bahar Seviş’in kim olduğu araştırılıyor.

Survivor 2021 Bahar Seviş kimdir?

18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs’ta doğan Bahar Seviş spor eğitmeni ve oyuncudur. Gine Amerikan Üniversitesi Drama ve Oyunculuk bölümünden mezun olan Bahar Seviş aynı zamanda yoga eğitmenliği yapmaktadır.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seviş’in 5 binden fazla takipçisi bulunmaktadır. Kıbrıs ağzı ile konuşması nedeniyle büyük dikkat çeken Bahar Seviş’in Survivor 2021’de nasıl bir performans göstereceği merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 20.01.2021 03:04
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