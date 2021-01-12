İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı! Antalya için alarm verildi!
Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış...
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...

Survivor 2021 acunn 1.hafta Gönüllüler SMS sıralaması

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı Survivor'da 1. hafta eleme SMS sıralaması açıklandı. Açıklamalar sonrasında program hayranları, Survivor 2021 1. hafta gönüllüler SMS sıralamasını araştırmaya başladı.

12 Ocak 2021 Salı 23:45
Survivor 2021 acunn 1.hafta Gönüllüler SMS sıralaması
Takip Et:

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021’de ilk hafta ada konseyi toplandı. Ada konseyinde gönüllüler takımının SMS sıralamaları açıklanırken pek çok hayran gönüllüler takımı SMS sıralamalarını merak etmeye başladı.

Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu kaybetmeleri sonucunda elemeye girmiş ve bir kişinin adadan ayrılacağı açıklanmıştı. 3 adayın SMS’te sıralamaya girdiği ve 2 adayın elemede yarışacağı kesinleştirecek SMS sonuçları açıklandı.

İlk haftada yapılan ada konseyinde adı çıkan isimlerden ilki Sena olarak açıklanırken ikinci açıklanan isim Dora oldu. Haftanın 5 günü yayınlanan ve son bölümü ile ada konseyinin toplandığı Survivor 2021’de Reşat’ın sakatlığı dikkat çekti. Doktor Kuş’un açıklamaları ve yapılan muayeneler sonrasında Reşat’ın yarışmaya devam edemeyeceği belirtilirken alınan haber sonrasında gönüllüler takımında duygu dolu anlar yaşandı.

12 Ocak 2021 Survivor SMS sonuçları

1-Poyraz

2-Reşat

3-Ayşe

4-Emin

5-Hanzade

6-Yunus Emre

7 Steven

8- Dora

9-Aleyna

10-Sena Özdemir

11-Sancakay Ilım Morgül

Sonuçlara göre eleme potasına giden isimler Sena ve Dora oldu. ELENEN İSİM SENA OLDU.

 

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 23:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SıralamaSMS1. Hafta2021SurvivorTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Çukur dizisinde ayrılık! Mustafa Avkıran diziden ayrıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı
Barbaros Levent Seçkin Arka Sokaklar dizisine katıldı

Popüler Haberler

Survivor 2021 acunn 1.hafta Gönüllüler SMS sıralaması
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri
Aşıla aşı takip programı nedir, nasıl kullanılır?
AÖF bireysel kopya nedir, cezası ne? AÖF bireysel kopya cezası itirazı nasıl yapılır?
EXXEN Survivor 1. Hafta SMS Sıralaması ve elenen yarışmacı
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
WhatsApp kalıcı silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp tamamen kalıcı hesap kapatma ve silme
Nakdi yardım başvurusu nereye yapılır? Nakdi yardım, nereden ve nasıl alınır?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim seti hangi ilde?
Kuruluş Osman yeni bölüm yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
İlk yardım sertifikası nedir? Hangi işlerde zorunludur? Nereden nasıl alınır?
Doğu Anadolu fay hattı geçiş istikameti ve fay hattı haritası
Anneler Günü hediye önerileri! Anneler günü için ekonomik ve özel hediye fikirleri
iPhone 11 özellikleri ve fiyatı belli oldu! Yeni Iphone XI özellikleri ve tanıtım tarihi
YKS Sınavları 2019 TYT, AYT, YDS Sınavlarının Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek'nin yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Uzman erbaş boy kilo oran tablosu 2021
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba markaları 2021
Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? Var Odası programı yorumcuları kimler?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
Aşı ön kayıt nedir, nasıl yapılır? Aşıla programı ile telefondan aşı randevusu nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.