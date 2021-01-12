Survivor 2021 acunn 1.hafta Gönüllüler SMS sıralaması

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021’de ilk hafta ada konseyi toplandı. Ada konseyinde gönüllüler takımının SMS sıralamaları açıklanırken pek çok hayran gönüllüler takımı SMS sıralamalarını merak etmeye başladı.

Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu kaybetmeleri sonucunda elemeye girmiş ve bir kişinin adadan ayrılacağı açıklanmıştı. 3 adayın SMS’te sıralamaya girdiği ve 2 adayın elemede yarışacağı kesinleştirecek SMS sonuçları açıklandı.

İlk haftada yapılan ada konseyinde adı çıkan isimlerden ilki Sena olarak açıklanırken ikinci açıklanan isim Dora oldu. Haftanın 5 günü yayınlanan ve son bölümü ile ada konseyinin toplandığı Survivor 2021’de Reşat’ın sakatlığı dikkat çekti. Doktor Kuş’un açıklamaları ve yapılan muayeneler sonrasında Reşat’ın yarışmaya devam edemeyeceği belirtilirken alınan haber sonrasında gönüllüler takımında duygu dolu anlar yaşandı.

12 Ocak 2021 Survivor SMS sonuçları

1-Poyraz

2-Reşat

3-Ayşe

4-Emin

5-Hanzade

6-Yunus Emre

7 Steven

8- Dora

9-Aleyna

10-Sena Özdemir

11-Sancakay Ilım Morgül

Sonuçlara göre eleme potasına giden isimler Sena ve Dora oldu. ELENEN İSİM SENA OLDU.