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Survivor 2021 93. bölüm fragmanı 16 Mayıs 2021 Pazar TV 8

Survivor 2021 93.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 93.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 93.bölüm 16 Mayıs 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:15
Survivor 2021 93. bölüm fragmanı 16 Mayıs 2021 Pazar TV 8
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TV 8 ekranlarının klasiği haline gelen Survivor 2021 yarışması 93.bölüm fragmanı Pazar günü ekranlara gelecek. Survivor 2021 93.bölüm fragmanını ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 93.bölüm 16 Mayıs Pazar günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 93.bölümde yeni takımlar ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Büyük ödül için iki takımda büyük bir mücadele verecek.

Survivor 2021 93.bölüm fragmanı

Survivor 2021 93.bölüm 16 Mayıs 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık heyecan yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarının seçileceği ada konseyi gerçekleşecek. Survivor 2021 93.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden HD ve canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu ana kadar 92 bölüm geride kaldı. Yayınlanan bölümlerin ardından izleyiciler Survivor 92.bölümde ne oldu, Survivor son bölümde ne oldu, ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak sorularını araştırıyor. Survivor 2021 yeni bölüm özeti Survivor 2021 93.bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yeni takımlarla birlikte adadaki dengeler tamamen değişti. 

TV 8 Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Survivor 2021 eleme adayları kim oldu?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunları henüz gerçekleşmedi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlenecek. Eleme adayları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı. Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Son Güncelleme: 15.05.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
TV 8ExxenFragman2021Survivor
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