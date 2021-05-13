İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Survivor 2021 92. bölüm fragmanı 14 Mayıs 2021 Cuma TV 8

Survivor 2021 92.bölüm fragmanı ile Cuma akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 92.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 92.bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
Survivor 2021 92. bölüm fragmanı 14 Mayıs 2021 Cuma TV 8
Takip Et:

TV 8 ekranlarının klasiği haline gelen Survivor 2021 yarışması 92.bölüm fragmanı Cuma günü ekranlara gelecek. Survivor 2021 92.bölüm fragmanını ful HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 92.bölüm 14 Mayıs Cuma gün TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 92.bölümde yeni takımlar ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Büyük ödül için iki takımda büyük bir mücadele verecek.

Survivor 2021 92.bölüm fragmanı

Survivor 2021 92.bölüm 14 Mayıs 2021 Cuma günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık heyecan yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarının seçileceği ada konseyi gerçekleşecek. Survivor 2021 92.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden HD ve canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu ana kadar 91 bölüm geride kaldı. Yayınlanan bölümlerin ardından izleyiciler Survivor 91.bölümde ne oldu, Survivor son bölümde ne oldu, ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak sorularını araştırıyor. Survivor 2021 yeni bölüm özeti Survivor 2021 92.bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Yeni takımlarla birlikte adadaki dengeler tamamen değişti. 

TV 8 Survivor 2021 yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Survivor 2021 eleme adayları kim oldu?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunları henüz gerçekleşmedi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları belirlenecek. Eleme adayları belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı. Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Son Güncelleme: 13.05.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenTV 82021Survivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Mucize Doktor Gülin Sekreter kimdir? Merve Bulut biyografisi
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmenin tabiri ve anlamı
TV8 Survivor 88. bölüm canlı izle! 9 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Emanet 180.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Mucize Doktor 62. bölüm izle tek parça! Mucize Doktor son bölüm kesintisiz izle!
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça ATV 13 Mayıs 2021
Survivor 2021 92. bölüm fragmanı 14 Mayıs 2021 Cuma TV 8
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
AGİ ödemesi kimlere veriliyor? 2021 Asgari geçim indirimi destek şartları
Kan grupları hangi kanser türlerine yakalanabilir?
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Deniz Can Aktaş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayak İşleri dizisi ne zaman başlıyor? Gain Ayak İşleri dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
Hande Kazanova nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler vizyon tarihi açıklandı!
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.