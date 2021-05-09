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Survivor 2021 9 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de 2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021’de 9 Mayıs akşamındaki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım bir kez daha karşılaştı. Peki 'Survivor 2021 9 Mayıs 2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?' sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

09 Mayıs 2021 Pazar 23:36
Survivor 2021 9 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de 2. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
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TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2021’de 9 Mayıs akşamı ekranlara gelen ikinci dokunulmazlık oyununda Mavi takım ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti.

Avantaj oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de avantaj oyununa Kırmızı takımdan İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan ise Poyraz ve Ayşe yarıştı. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım avantajı eline aldı.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

9 Mayıs akşamı ekrana gelen Survivor 2021’in ikinci dokunulmazlık oyunu, yarışmacıları zorlayan bir parkurda yapıldı. Yarışmacıların ellerindeki tahtayı engellerdeki boşluğa koyarak atışlara ulaştılar. Finalde ilk olarak tahta, halka atışının yapılacağı yere yerleştirildi. Ardından da 5 halka atışı yapıldı. Oyunda çok iyi başlayan Kırmızı takım, 10-6’lık skorla ikinci dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.




Son Güncelleme: 09.05.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Tv8Kırmızı TakımMavi TakımDokunulmazlık9 Mayıs
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