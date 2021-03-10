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Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 9.hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu, Exxen Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu soruları merak ediliyordu. İzleyiciler 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu sorusunu araştırıyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:36
Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 9.haftası geride kalırken, izleyiciler Survivor 2021 ünlüler gönüllüler 9.hafta halk oylaması sonuçlarını merak ediyor.

Survivor 2021’de geride bırakılan haftada oylama birincileri gönüllüler takımın Ayşe ve ünlüler takımında Batuhan olmuştu. 9 Mart 2021 Pazartesi günü oylamalarında ise kimlerin birinci olacağı merak ediliyor.

Survivor 2021’de Dora, Öykü, Aleyna Çalışkan ve Hanzade elenme adayları oldu...

9 Mart Survivor 2021 Gönüllüler SMS sıralaması

Survivor 9. hafta SMS sıralaması belli oldu... Bu hafta elenen Öykü Uysal oldu...

 

2 Mart 8.hafta Gönüllüler SMS sıralaması

Yarışmada geçen hafta Gönüllüler takımında Ayşe SMS birincisi olurken, Poyraz ikinci sırada kalmıştı. En az oyu alan isim ise Aleyna olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler potaya Aleyna’yı koymuştu. Öte yandan SMS sıralamasında birinci olan Ayşe Hanzade’yi ikinci eleme adayı olarak gösterdi.

2 Mart 8.hafta Ünlüler SMS sıralaması

Survivor 2021 8.haftada ünlüler takımının SMS sıralamasında Batuhan ilk sırada yer alırken, ikinci sırada İsmail yer aldı. En az oyu alan isim ise Çağman olmuştu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme adayı olarak Öykü’yü potaya sokmuştu. SMS sıralamasında birinci olan Batuhan Çağman’ı eleme potası sokmuştu.

Gönüllüler takımından Aleyna ve Hanzade ile Ünlüler takımından Öykü ve Çağman’ın yer aldığı eleme potasından en az oyu alan Çağman adaya veda etmişti. Survivor 2021 9 Mart Salı günü yayınlanacak olan bölümde adaya 9.haftada veda edecek kişi belli olacak. Acun Ilıcalı bu akşam 9.hafta SMS sıralamasını açıklayacak ve birinci olan isimler eleme potasına bir ismi çıkaracak. Bu isimler arasından en az oyu alan kişi ise adaya veda edecek.

9 Mart Survivor 2021 9.haftada kim elendi?

9 Mart Survivor 2021 9.haftada adaya veda eden isim bu akşam belli olacak. Adadan elenen isim belli olduğunda içeriğimizden bulabilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:36
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9 Mart9.haftaSMSElemeSurvivor 2021
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