Survivor 2021 89. bölüm fragmanı 10 Mayıs Pazartesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 89.bölüm fragmanı Pazartesi akşamı tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 89.bölüm fragmanını full HD olarak haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 89.bölüm izle 10 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 bu sezon büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2021 yarışmacıları parkurdaki performanslarıyla büyük bir heyecan yaşatıyor. Yeni bölümde de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Survivor 2021 89.bölü fragmanı

Survivor 2021 89.bölüm 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 89.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize de eklenecektir. Full HD ve canlı şekilde yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu anada kadar 88 bölüm geride kaldı. 88 bölümün geride kaldığı yarışmada sık sık Survivor 89.bölümde ne oldu, 89.bölüm özeti ve Survivor 2021 yeni bölüm özeti gibi soruları gündeme getiriliyor. Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yeni bölüm özeti

Survivor 89.bölümde haftanın en kritik oyunu olan 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk dokunulmazlığın ardından ikinci dokunulmazık yarışması da bir hayli zorlu geçecek. Adadaki serüvenlerine devam etmek isteyen yarışmacılar dokunulmazlık oyunun her şeylerini parkura verecek. Nefes kesen dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme konseyleri gerçekleşecek. Eleme potasına çıkan adaylar belirlenecek.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 başında takım kadroları ünlüler ve gönüllüler takımları şeklinde hazırlanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta takımlar karma hale getirildi ve yeni takımlar kırmızı ve mavi takım olarak açıklandı. Yeni takım kadrolarıyla adada tüm dengeler değişti.

Mavi takım: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen

Kırmızı takım: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban