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Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi

Survivor 2021 87.bölüm fragmanı ile Cumartesi günü heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2021’de son olarak yeni takımlar belirledi. Yeni takımların belirlenmesinin ardından gözler Survivor 2021 87.bölüm fragmanına çevrildi. Survivor 2021 87.bölümüyle 8 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı TV 8 ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:36
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi
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Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada son olarak yeni takımlar belirlendi. Yeni takımların parkura çıkacağı 87.bölüm fragmanı ise merak konusu oldu. Survivor 2021 87.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Survivor 2021 87.bölüm fragmanı izle, 8 Mayıs Cumartesi günü Survivor 87.bölüm TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor 2021’de heyecan yeni takımlarla beraber tüm hızıyla yeni bölümde devam edecek.

Survivor 87.bölüm fragmanı

Survivor 87.bölüm 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü TV 8 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni takımlarla bu bölümde ilk kez parkura çıkacak. Dün akşam yayınlanan bölümde yeni takımlar belirlenmiş ve yarışmada tüm dengeler değişmişti. Değişen dengelerin ardından takımların parkurlarda performansı merakla bekleniyordu. Survivor 87.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında full HD olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de bugüne kadar 86 bölüm geride kaldı ve yarışmacıların performansları oldukça zorlayıcı ve heyecanlıydı. Yeni takımlarla beraber heyecan daha da artacak. İzleyiciler yeni takımların her bölümün ardından Survivor son bölümde ne oldu, Survivor bölüm özeti, Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak sorularını araştırıyor. Survivor 2021 hattından merak edilenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak?

Survivor 2021’in 87.yeni bölümünde belirlenen yeni takımlar ilk kez parkura çıkacak. Yeni takımlarıyla yarışmacılar eski takım arkadaşlarına karşı sahne alacak. Parkurların giderek zorlaşacağı Survivor 2021 yeni bölümü büyük heyecana sahne olacak.

Survivor 2021 konusu

Survivor 2021 sezonunda ünlüler gönüllüler konseptiyle başladı. 11-11’lik takımlarla yarışma başladı. Yarışmanın başında gönüllüler takımında kadın yarışmacı sayısı daha fazlaydı. Yapılan oylama sonucunda İlayda Şeker ünlüler takımına geçti ve takımlar 11-111 eşitlikle yarışmaya başladı.

Her yıl ekranların vazgeçilmezi olarak yayınlanan Survivor 2021 merakla bekleniyordu. Her sene olduğu gibi yarışmada takım kadroları en merak edilen konulardan biri oldu. Survivor’da kimler yarışacak, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu gibi soruları gündem olmuştu.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 21:36
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Survivor2021TV 8Exxen
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