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Survivor 2021 84. bölüm fragmanı 4 Mayıs 2021 Salı TV 8

Survivor 2021 84.bölüm fragmanı ile Salı akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 84.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 84.bölüm 4 Mayıs 2021 Salı günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:24
Survivor 2021 84. bölüm fragmanı 4 Mayıs 2021 Salı TV 8
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TV 8 ekranlarının klasiği haline gelen Survivor 2021 yarışması 84.bölüm fragmanı Salı günü ekranlara gelecek. Survivor 2021 84.bölüm fragmanını ful D şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 84.bölüm 4 Mayıs Salı gün TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 84.bölümde eleme heyecan yaşanacak. Halk oylamasının açıklanacağı bölümde adaya bu hafta kim veda etti, Survivor’da bu hafta kim elendi soruları yanıt bulacak.

Survivor 2021 84.bölüm fragmanı

Survivor 2021 84.bölüm 4 Mayıs 2021 Salı günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan yarışmanın son bölümünde dokunulmazlık heyecan yaşandı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından gözler eleme gecesine çevrildi. Eleme konseyinin yapılacağı Survivor 2021 84.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden HD ve canlı yayınla izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu ana kadar 83 bölüm geride kaldı. Yayınlanan bölümlerin ardından izleyiciler Survivor 83.bölümde ne oldu, Survivor son bölümde ne oldu, ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacak sorularını araştırıyor.

Survivor 2021 yeni bölüm özeti

Survivor 2021 84.bölümde eleme heyecanı yaşanacak. Her iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetmiş eleme adayı olarak Merve Aydın ve Sergen gösterildi.

84.bölümde halk oylaması açıklanacak ve SMS sonuçlarında eleme adaylarından en az oyu alan kişi adaya veda edecek.

Survivor 2021 eleme adayları kim oldu?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunları tamamlandı ve eleme potasındaki kişiler belirlendi. Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve ünlüler takımı ada konseyinde Sergen’i aday olay gösterdi.

İkinci dokunulmazlık oyununu da Best Of karşılaşmasında Gönüllüler takımı kazanmasını bildi. Ünlüler takımı yeniden yapılan ada konseyinde ikinci eleme adayı olarak Merve Aydın’ı çıkardı. Böylece Merve Aydın ve Sergen haftanın eleme adayı oldu.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.

 





Son Güncelleme: 03.05.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Survivor2021FragmanExxenTV 8
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