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Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi

Survivor 2021 83.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 83.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 83.bölüm 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:15
Survivor 2021 83. bölüm fragmanı 3 Mayıs Pazartesi
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 83.bölüm fragmanı Pazartesi akşamı tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 83.bölüm fragmanını full HD olarak haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 83.bölüm izle 3 Mayıs Pazartesi saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak.

Survivor 2021 bu sezon büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Survivor 2021 yarışmacıları parkurdaki performanslarıyla büyük bir heyecan yaşatıyor. Yeni bölümde de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Survivor 2021 83.bölü fragmanı

Survivor 2021 83.bölüm 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 83.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize de eklenecektir. Full HD ve canlı şekilde yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

Survivor 2021’de şu anada kadar 82 bölüm geride kaldı. 82 bölümün geride kaldığı yarışmada sık sık Survivor 83.bölümde ne oldu, 83.bölüm özeti ve Survivor 2021 yeni bölüm özeti gibi soruları gündeme getiriliyor. Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Yeni bölüm özeti

Survivor 83.bölümde haftanın zorlu oyunu oynanacak. Ödül oyununun oynanacağı bu bölümde takımlar ödülü kazanmak için parkurda büyük bir efor sarf edecek.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 23:15
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