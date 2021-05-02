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Survivor 2021 82. bölüm fragmanı 2 Mayıs Pazar yeni bölümde neler olacak?

Survivor 2021 82.bölüm fragmanı ile Pazar akşamı TV 8 ekranlarında tüm heyecanıyla devam edecek. Survivor 2021 82.bölüm fragmanı izle ve Survivor 2021 yeni bölümde ne olacağı merak ediliyor. Survivor 2021 82.bölüm 2 Mayıs 2021 Pazar günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

02 Mayıs 2021 Pazar 02:18
Survivor 2021 82. bölüm fragmanı 2 Mayıs Pazar yeni bölümde neler olacak?
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TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021 82.bölüm fragmanı Pazar akşamı tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor 2021 82.bölüm fragmanını full HD şekilde haberimizden izleyebilirsiniz. Survivor 2021 82.bölüm TV 8 ekranlarında saat 20:00’de izle.

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de 81 bölüm geride kaldı. Survivor 2021 yarışmacıları bu sezon performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Survivor 2021 82.bölüm fragmanı

Survivor 2021 82.bölümü 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de TV 8 ekranlarından yayınlanacak. 82.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Survivor 2021 82.bölümde ne oldu, 82.bölüm özeti oku ve Survivor 2021 yeni bölüm özeti merak ediliyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak soruları şimdiden araştırılıyor.

Yeni bölüm özeti

Survivor 2021 82.bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bilindiği gibi yarışmada geçen yıl başlatılan uygulamayla iki dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Her iki dokunulmazlık oyununun sonucunda eleme adayları belli oluyor ve her hafta Salı günü açıklanan oylamada en az oyu alan eleme adayı adaya veda ediyor. Survivor 2021 82.bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyun aynı zamanda Survivor tarihinde ilk kez oynanacak bir parkura ev sahipliği yapacak.

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.





Son Güncelleme: 02.05.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
FragmanExxenTV 8Survivor 2021
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