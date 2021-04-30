İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi

Her bölümde heyecan artarak devam eden Survivor yarışması bu haftaki fragman ile de merakları arttırdı. Tv8’in başarılı yarışmasında karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler yeni bölümde de heyecan yaratan anlar yaşatacaklar. Survivor 2021 de 81.bölüm fragmanı yayınlandı. Bölüm hakkında merak edilenler haberimizde

30 Nisan 2021 Cuma 02:27
Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Takip Et:

Tv8’in reyting birincisi olan yarışması her bölümü ile konuşulmaya devam ediyor. Gelecek bölüm 1 Mayısıs Cumartesi gün olan yarışma seyircilerle buluşmasının öncesinde 81. Bölüm fragmanı sizlerle paylaşıldı. Tüm heyecanı ile devam eden Survivor yarışması bu bölümde de herkesi ekranların başına geçireceği düşünülüyor. Survıvor 2021 yarışmasında ünlüler gönüllüler karşılaşmasında doruk doruğa mücadele heyecanına devam ediyor.

Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasının 81.bölüm fragmanını izlemek isteyen buradan ulaşabilir.




Son Güncelleme: 30.04.2021 02:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8Yarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 60. bölüm Fox TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 4. bölüm Kanal D canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Camdaki Kız 5. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV

Popüler Haberler

Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
Bankaya gitmek için izin almak gerekiyor mu?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
Tekel bayilerde sigara satışı yasaklandı mı, tekel bayileri açık mı?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melahat Abbasova kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Grip aşısı hangi ayda vurulur? Grip aşısı herkese yapılır mı?
Demet Akalın 49 yaşına girdi
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın hayatı!
DGS tarihi belli oldu mu, hangi gün? DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
Gönül Dağı Asuman kimdir? Hazal Çağlar biyografisi
Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm ATV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.