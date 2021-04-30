Survivor 2021 81. bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi

’in reyting birincisi olansı her bölümü ile konuşulmaya devam ediyor. Gelecek bölüm 1 Mayısıs Cumartesi gün olan yarışma seyircilerle buluşmasının öncesinde 81. Bölüm fragmanı sizlerle paylaşıldı. Tüm heyecanı ile devam edenyarışması bu bölümde de herkesi ekranların başına geçireceği düşünülüyor. Survıvor 2021 yarışmasında ünlüler gönüllüler karşılaşmasında doruk doruğa mücadele heyecanına devam ediyor.

Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasının 81.bölüm fragmanını izlemek isteyen buradan ulaşabilir.