İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Survivor 2021 80. bölüm fragmanı 29 Nisan Perşembe

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in 29 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek olan 80. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Survivor 2021'in 29 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan 80. bölümün fragmanı araştırılıyor.

27 Nisan 2021 Salı 23:15
Survivor 2021 80. bölüm fragmanı 29 Nisan Perşembe
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilerek izlenilen Survivor 2021’in 80. Bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Survivor 2021 başlamasından bu yana seyircileri ekranlar başına kilitleyerek yine farkını ortaya koydu.

Survivor 2021 80. bölüm fragmanı

Survivor 2021 yarışma programının 80. Bölüm fragmanı merak içerisinde bekleniyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlarda olacak olan 80. bölümün fragmanı araştırılmaya başlandı. Survivor 2021’in 80. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TV 8 ekranlarında 80. bölümün yayınlanmasıyla beraber sitemizde fragman yer alacaktır.

Yeni bölüm özeti

Yeni sezona bomba gibi başlayan Survivor 2021’de rekabet sona ermiyor. Son yaşanan elemeden sonra sarsılan yarışmacılar, ilerleyen günlerdeki yarışmalara odaklanarak hem bir daha kayıp vermemek hem de ödül oyunlarından galip çıkarak açlık yaşamamak istiyorlar.

Survivor 2021 konusu

Uzun zamandan beri Acun Ilıcalı’nın sunumuyla gerçekleşen Survivor yarışma programı her sene olduğu gibi bu senede ekranlarda yerini aldı. Ünlüler ve Gönüllüler isimlerinden oluşan takımlarla kaldığı yerden devam eden Survivor, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

Adadan elenmemek ve aç kalmamak için her hafta birbirleriyle mücadele veren takımlar, rekabetçi yönlerini ortaya koymaktadırlar.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Survivor 2021 ünlüler kadrosu: Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Survivor 2021 gönüllüler kadrosu: Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Acun Ilıcalı80. BölümFragman29 Nisan 2021 PerşembeünlülerGönüllüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması

Popüler Haberler

Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı mı, tutuklandı mı?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ne zaman başlayacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm fragmanı
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 25 Nisan Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
Seksenler dizisinde Gülden karakterini Ayşe Tolga canlandırıyor
Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
28 Nisan 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi! Nisan 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Nisan evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Nisan 2021 Çarşamba
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Bankaların güncel kredi faiz oranları 28 Nisan 2021 Çarşamba
Show TV canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.