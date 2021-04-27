Survivor 2021 80. bölüm fragmanı 29 Nisan Perşembe

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilerek izlenilen Survivor 2021’in 80. Bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Survivor 2021 başlamasından bu yana seyircileri ekranlar başına kilitleyerek yine farkını ortaya koydu.

Survivor 2021 80. bölüm fragmanı

Survivor 2021 yarışma programının 80. Bölüm fragmanı merak içerisinde bekleniyor. 29 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlarda olacak olan 80. bölümün fragmanı araştırılmaya başlandı. Survivor 2021’in 80. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. TV 8 ekranlarında 80. bölümün yayınlanmasıyla beraber sitemizde fragman yer alacaktır.

Yeni bölüm özeti

Yeni sezona bomba gibi başlayan Survivor 2021’de rekabet sona ermiyor. Son yaşanan elemeden sonra sarsılan yarışmacılar, ilerleyen günlerdeki yarışmalara odaklanarak hem bir daha kayıp vermemek hem de ödül oyunlarından galip çıkarak açlık yaşamamak istiyorlar.

Survivor 2021 konusu

Uzun zamandan beri’nın sunumuyla gerçekleşen Survivor yarışma programı her sene olduğu gibi bu senede ekranlarda yerini aldı. Ünlüler veisimlerinden oluşan takımlarla kaldığı yerden devam eden Survivor, izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı.

Adadan elenmemek ve aç kalmamak için her hafta birbirleriyle mücadele veren takımlar, rekabetçi yönlerini ortaya koymaktadırlar.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Survivor 2021 ünlüler kadrosu: Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Survivor 2021 gönüllüler kadrosu: Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.