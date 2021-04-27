Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı

Survivor 79. Bölüm Fragmanı
Survivor yarışmasında yarışmacıların ortaya koymuş olduğu büyük mücadele nefesleri kesiyor. Survivor akşamlarında milyonlarca izleyici televizyon karşısında bulunuyor. Survivor 2021 79. bölüm fragmanı yayınlandı Survivor 2021 79. bölümü 27 Nisan Salı akşamı TV 8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmalardan galip çıkabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisine giriyor. Survivor 2021 79. Bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27.04.2021 00:44