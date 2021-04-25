Survivor 2021 78. bölüm fragmanı 26 Nisan Pazartesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının nefes kesen yarışlarına sahne olan yarışmanın her bölümü büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Survivor 2021 78.bölümü merakla beklenirken izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 78.bölüm fragmanı

Survivor 2021 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanan 77.son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu heyecan yaşandı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı ikinci dokunulmazlığı da kazanarak haftayı rahat geçirmek istiyor. Gönüllüler takımı ise ikinci dokunulmazlığı alarak ünlüler takımından da bir kişiyi eleme potasına dahil etmek istiyordu. Gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı ve durumu 1-1’e getirmiş oldu. Yapılacak ada konseyinde ünlüler takımında bir isim de eleme adayı olarak gösterilecek. İlk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor 2021 78.bölüm 26 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Merakla beklenen 78.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.