Survivor 2021 77. bölüm fragmanı 25 Nisan Pazar

Survivor 2021,TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. 76.bölümüyle ekranlara gelen programda heyecan artıyor. Çağrı adaya veda etmişti. Survivor'da kimler finale kalacak? İşte Survivor'ın yeni bölümüyle ilgili detaylar...
24 Nisan 2021 Cumartesi 23:21
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Survivor 2021’nin 76.bölümü 24 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Programın 77.bölümü ,25 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek.
77.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 76.bölümden bir bölüm aşağıdadır.
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