Survivor 2021 71. bölüm fragmanı izle 16 Nisan 2021 Cuma

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma her sene olduğu gibi bu yılda ilgiyle takip ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının nefes kesen yarışlarına sahne olan programda 70 bölüm geride kaldı.

16 Nisan 2021 Cuma günü 71.yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor 2021 71.bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor 2021 71.bölüm fragmanı

Survivor 71.yeni bölüm özeti

Survivor 71.bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Ayrıca son bölümde gerçekleşen eleme konseyinin ardından adada gergin anlar yaşanıyor.

Survivor 2021’in yayınlanan 71.yeni bölüm fragmanında son bölümde yaşanan eleme konseyinin ardından her iki takımda da gerginliklerin olduğu görülüyor. Ünlüler takımından Batuhan’ın SMS listesinde ilk sırada çıkması dikkat çekerken, gönüllüler takımında da Poyraz ve Aleyna Çalışkan arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor.

Her iki takımda yaşanan gerginliklerin yanı sıra yeni bölümde takımlar ödül oyunu için parkura çıkacak. Parkurda ödül için her şeyi yapacak olan iki takımın mücadelesi yine nefes kesecek.

Survivor 2021 formatı

Survivor 2021 geçen sezon olduğu gibi bu sezonda ünlüler ve gönüllüler formatıyla ekranlara taşındı. Yarışmaya 6 kadın 6 erkek olmak üzere 12 kişilik ekiplerle başlanacaktı. Ancak ünlüler takımında kadın sayısının az olması yarışmanın başında gönüllüler takımında bir kadının ünlülere geçmesiyle eşitlendi. Yapılan oylamada İlayda Şeker ünlüler takımının yolunu tuttu ve takımlar 11-11 kişi sayısıyla yarışmaya başladı.

Survivor 2021 kadroları

Ünlüler:

Gönüllüler:

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.