Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada son olarak birleşme partisi gerçekleşmiş ve yarışmacılar zorlu koşulların ardından bir nebze olsun rahatlamıştı.

Survivor 2021 60.bölüm fragmanı

Ancak birleşme partisinin ardından yarışmacılar kritik dokunulmazlık oyununa çıktı. 29 Mart Pazartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı akşam konseyde eleme adaylarını belirledi. Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade 4’er oyla eleme adayı oldu.

Survivor 2021 60.bölümü 1 Nisan Perşembe günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın 60.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. 60.bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan bölümün ardından yayınlanacak. 60.bölüm fragmanı yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.