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Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe

TV 8’in sevilen yarışması Survivor 2021 60.bölümüyle 1 Nisan 2021 Perşembe günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Survivor 2021 60.bölüm fragmanını merak ediyor.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:39
Survivor 2021 60. bölüm fragmanı 1 Nisan 2021 Perşembe
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmada son olarak birleşme partisi gerçekleşmiş ve yarışmacılar zorlu koşulların ardından bir nebze olsun rahatlamıştı.

Ancak birleşme partisinin ardından yarışmacılar kritik dokunulmazlık oyununa çıktı. 29 Mart Pazartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı akşam konseyde eleme adaylarını belirledi. Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade 4’er oyla eleme adayı oldu.

Survivor 2021 60.bölüm fragmanı

Survivor 2021 60.bölümü 1 Nisan Perşembe günü TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın 60.bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. 60.bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan bölümün ardından yayınlanacak. 60.bölüm fragmanı yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 31.03.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTV 8FragmanExxen60.bölüm
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