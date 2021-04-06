İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması

Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti soruları yanıtını buluyor. Yarışmanın sevenleri 6 Nisan Salı Exxen Survivor 13.hafta SMS sıralamasını merak ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 21:32
Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması
Takip Et:

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışları ilgiyle takip edilirken, yarışmada 6 Nisan Salı günü eleme heyecanı yaşanacak.

Yarışmanın sevenleri Survivor 13.haftada kimin elendiğini ve kimlerin SMS birincisi olduğunu merak ediyor.

Survivor 2021 6 Nisan kim elendi?

Survivor 2021’da 6 Nisan Salı akşamı 13.haftada elenen isim belli olacak. Survivor’da 13.haftanın elenen ismi bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde belli olacak. SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıklayacak. Elenen isim belli olduğunda SMS sıralamasıyla birlikte içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in dün ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya geçen ödül oyununu ilgiyle takip edildi. Tekne ile restorana giderek yemek yemeye hak kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı ödül oyununu 10-9 kazandı.

Ödül oyununun ardından izleyicilerin merakla beklediği basketbol oyunu gerçekleşti. Yarışmacı takımı ve Acun Medya arasındaki basketbol maçını Acuna Medya uzatmalarda 39-38 kazandı. Acun Medya ekibinde NBA eski basketbolcusu Marko Jaric’te yer aldı.

Dokunulmazlık oyunlarının kim kazandı?

Survivor 2021 13.haftasında ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve konseyde yapılan oylama sonucu ilk eleme adayı Batuhan oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı ve eleme adayı olan ikinci isim Sergen oldu. Bu hafta Survivor’da ünlüler takımının SMS sıralaması açıklanacak ve adaya ünlüler takımında biri veda edecek.

Survivor 2021 12.haftanın SMS sonuçları

Survivor’da geçen hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takımda kazandı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti ve Aleyna Çalışkan ile Hanzade eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise Öykü’yü eleme potasına koydu. Bu üç isim arasında en az oyu alan kişi ünlüler takımından Öykü oldu. Öykü 12.haftada adaya veda eden isim oldu.

12.hafta SMS sonuçları ise şu şekilde;



Son Güncelleme: 06.04.2021 21:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorExxenTV 8SMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması
Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapılır mı?
TRT1 Masumlar Apartmanı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
Trabzonspor Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports TS – Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021
Ahmet Çakar neden Hakkınızı helal edin dedi? Ahmet Çakar yorumculuğu bırakıyor mu?
Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Hekimoğlu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin’i kim canlandırıyor? Onur Şan'ın biyografisi
Baraj final mi yapacak? FOX TV Baraj yeni bölüm var mı, yok mu?
Kimlik kayboldu ne yapmam lazım? Kayıp kimlik için yapılacaklar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.