Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışları ilgiyle takip edilirken, yarışmada 6 Nisan Salı günü eleme heyecanı yaşanacak.

Yarışmanın sevenleri Survivor 13.haftada kimin elendiğini ve kimlerin SMS birincisi olduğunu merak ediyor.

Survivor 2021 6 Nisan kim elendi?

Survivor 2021’da 6 Nisan Salı akşamı 13.haftada elenen isim belli olacak. Survivor’da 13.haftanın elenen ismi bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde belli olacak. SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı adaya veda eden ismi açıklayacak. Elenen isim belli olduğunda SMS sıralamasıyla birlikte içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in dün ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu oynandı. Kıyasıya geçen ödül oyununu ilgiyle takip edildi. Tekne ile restorana giderek yemek yemeye hak kazanan takım Ünlüler oldu. Ünlüler takımı ödül oyununu 10-9 kazandı.

Ödül oyununun ardından izleyicilerin merakla beklediği basketbol oyunu gerçekleşti. Yarışmacı takımı ve Acun Medya arasındaki basketbol maçını Acuna Medya uzatmalarda 39-38 kazandı. Acun Medya ekibinde NBA eski basketbolcusu Marko Jaric’te yer aldı.

Dokunulmazlık oyunlarının kim kazandı?

Survivor 2021 13.haftasında ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve konseyde yapılan oylama sonucu ilk eleme adayı Batuhan oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı ve eleme adayı olan ikinci isim Sergen oldu. Bu hafta Survivor’da ünlüler takımının SMS sıralaması açıklanacak ve adaya ünlüler takımında biri veda edecek.

Survivor 2021 12.haftanın SMS sonuçları

Survivor’da geçen hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takımda kazandı. İlk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti ve Aleyna Çalışkan ile Hanzade eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise Öykü’yü eleme potasına koydu. Bu üç isim arasında en az oyu alan kişi ünlüler takımından Öykü oldu. Öykü 12.haftada adaya veda eden isim oldu.

12.hafta SMS sonuçları ise şu şekilde;