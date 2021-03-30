Survivor 2021 59. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yarılma programı kesintisiz bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. 30 Mart Salı günü ekranlarda yer alacak olan 59. bölümü ise merakla bekleniyor.

Survivor Türkiye 2021

TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Survivor Türkiye reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Seyircilerin büyük bir ilgiyle izlediği programda taraflar Ünlüler ve Gönüllüler olarak ikiye ayrılmış durumda. Birbirinden zorlu parkurlarda mücadele edilen programda bu sezonun şampiyonu merak içerisinde bekleniyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, Salı, Perşembe, cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00’de TV 8 kanalında hayranlarının karşısına çıkıyor.

Survivor Türkiye 58. bölüm özeti

Acun Ilıcılı’nın yapımcılığında yer aldığı Survivor Türkiye’nin her yeni bölümü sosyal medyada gündemde bulunuyor. Yeni sezonunda yine ilgiyle izlendiği yarışmada birleşme partisinde yaşananlar şaşkınlıkla seyredildi.

Survivor Türkiye’de birleşme partisi herkesin yüzlerini güldürdü. Birleşme partisine katılan birbirinden ünlü simalar programa neşe katarken yarışmacıların yapmış olduğu minik yarışmalar hayranlıkla takip edildi.

Survivor Türkiye 59. bölüm canlı izle

Survivor Türkiye 59. bölümü izlemek için tıklayınız...