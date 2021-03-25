İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi

Survivor 2021’de 12.hafta heyecanı yaşanıyor. Her bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan Survivor 2021 27 Mart 2021 56.bölüm fragmanı merak ediliyor.

25 Mart 2021 Perşembe 23:18
Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Takip Et:

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının nefes kesen yarışları ilgiyle takip ediliyor.

Haftada 5 gün Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00 ekranlara gelen yarışmanın 27 Mart Cumartesi günü 56.bölümü ekranlara gelecek.

Survivor 2021 11.haftada kim elendi?

Survivor 2021 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımın 3 adayın eleme potasına çıktığı yarışmada SMS sonuçlarının ardından ise ünlüler takımın Çağrı birinci oldu ve Batuhan’ın adını söyledi.

Gönüllüler takımında ise Poyraz birinci oldu ve Ayşe’nin adını söyledi. Böylece Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Ayşe eleme adayı olmuştu. Bu 5 isim arasından en az oyu alan Gonca yarışmaya 11 haftada veda eden isim oldu.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 yayınlanan son bölümünde 12.hafta heyecanı başladı. Bu bölümde takım kaptanları belirlendi ve ödülü oyunu oynandı.

Survivor 2021 56.bölüm fragmanı

Survivor 2021 56.bölümüyle 27 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. 56.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 25.03.2021 23:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 202156.bölümFragman27 Mart Cumartesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 20. bölüm Show TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 55. bölüm FOX TV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?
Güldür Güldür Show Şevket Hoca neden ayrıldı? Çağlar Çorumlu yeni diziye mi başlıyor?
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri

Popüler Haberler

Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm ATV canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Mucize Doktor Ferman Hoca öldü mü, diziden ayrılacak mı, ne olacak? Onur Tuna Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim gelecek? FB teknik direktör adayları
Bankaların altın hesabı açma şartları nelerdir? Mart 2021 Altın hesabı kar getirir mi?
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Ali İl doğum tarihi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Mobil uygulaması açmıyor, neden girmiyor? Ziraat Bankası Mobile neden çalışmıyor?
Bitcoin ve kripto para alımında kullanılan alım satım mobil uygulamaları
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 25 Mart 2021
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yeni doğum yapan anneler için sağlanan devlet yardımları 2021
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
PUBG Mobile etkinleştirme kodu nedir, nasıl alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.