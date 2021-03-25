Survivor 2021 56. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının nefes kesen yarışları ilgiyle takip ediliyor.

Haftada 5 gün Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00 ekranlara gelen yarışmanın 27 Mart Cumartesi günü 56.bölümü ekranlara gelecek.

Survivor 2021 11.haftada kim elendi?

Survivor 2021 son bölümde eleme heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımın 3 adayın eleme potasına çıktığı yarışmada SMS sonuçlarının ardından ise ünlüler takımın Çağrı birinci oldu ve Batuhan’ın adını söyledi.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Gönüllüler takımında ise Poyraz birinci oldu ve Ayşe’nin adını söyledi. Böylece Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Ayşe eleme adayı olmuştu. Bu 5 isim arasından en az oyu alan Gonca yarışmaya 11 haftada veda eden isim oldu.

Survivor 2021 yayınlanan son bölümünde 12.hafta heyecanı başladı. Bu bölümde takım kaptanları belirlendi ve ödülü oyunu oynandı.

Survivor 2021 56.bölüm fragmanı

Survivor 2021 56.bölümüyle 27 Mart Cumartesi günü ekranlara gelecek. 56.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.