Survivor 2021 55. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 12.hafta heyecanıyla bu akşam ekranlara geliyor. Her bölümü merakla takip edilen yarışmanın 55.yeni bölümü 25 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 54.son bölümünde elenen isim belli oldu. 11.haftanın elemesi heyecanla takip edildi.

Yarışmada geçen hafta ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmiş ve Gonca eleme adayı olarak gösterilmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kaybetti ve Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu. Ardından SMS sonuçları açıklandı ve ünlüler takımın Çağrı, gönüllüler takımından Poyraz SMS birincisi oldu.

Survivor 55.bölüm fragmanı

Çağrı, Batuhan’ı eleme potasına koyarken, Poyraz Ayşe’yi eleme potasına koydu. Buna göre Aleyna Çalışkan, Gonca, Hanzade, Ayşe ve Batuhan eleme adayı oldu. 5 isim arasından en az oyu alan Gonca 11.haftada adaya veda eden isim oldu.

Survivor 2021 55.bölüm 25 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Yarışmanın bu bölümünde takım kaptanları belirlenecek ve ödül oyunu oynanacak.

Survivor 55.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.