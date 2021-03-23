Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe

TV 8 ekranlarının her bölümü heyecanla takip edilen yarışması Survivor 2021’de nefesler tutuldu. Yarışmanın birleşme partisi öncesi son haftasında neler olacağı merak ediliyor. Acun Medya tarafından hazırlanan yarışma bu yılda ünlüler ve gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıktı. İki takımın parkurlardaki mücadelesi ise heyecanla takip ediliyor.
Survivor 2021 55.bölüm fragmanı
Survivor 2021 55.bölüm 26 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek. 55.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.
Son Güncelleme: 23.03.2021 22:31