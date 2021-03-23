Survivor 2021 54. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisi öncesi son haftanın yaşandığı yarışmada yarışlar nefes kesiyor. Ünlüler ve gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışlar izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor.

Survivor 2021 haftanın 5 günü Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle saat 20:00’de ekranlara geliyor.

Survivor 2021 53.bölümde ne oldu?

Survivor 2021 54.bölüm fragmanı

Survivor 2021’in dün yayınlanan 53.bölümünde voleybol oyunu oynandı. Eğlenceli anların ekranlara yansıdığı bölümde Acun Medya ekibi ve Aleyna ve Ayşe’nin olduğu yarışmacıların takımı sahaya çıktı. Nefesleri kesen voleybol oyununu 3-2’lik setlerle yarışmacıların takımı Aleyna ve Ayşe kazandı ve rövanşı almış oldu.

Survivor 2021 54.bölümü 23 Mart Salı akşamı TV 8 ekranlarından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın 54.bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışın ardından ise eleme konseyi gerçekleşecek. SMS sonuçlarının açıklanacağı bölümde birleşme partisi öncesi elenecek son isim açıklanacak.

Survivor 2021 54.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.