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Survivor 2021 54. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler Survivor 2021 23 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak. 54.bölüm fragmanını araştırıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 22:48
Survivor 2021 54. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı
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TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu üstlendiği yarışmada 11.hafta heyecanı dün yayınlanan bölümle başladı. Her bölümüyle izleyicilere ekranlara kilitleyen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi devam ediyor.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümde birleşme partisi öncesi son dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı galip geldi. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda eleme adayı olarak Gonca’nın adını yazdı.

Survivor 2021 54.bölüm fragmanı

Survivor 2021 54.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan 53.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanacak. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 22.03.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 202154.bölümFragmanTV 8
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