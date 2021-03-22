Survivor 2021 54. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu üstlendiği yarışmada 11.hafta heyecanı dün yayınlanan bölümle başladı. Her bölümüyle izleyicilere ekranlara kilitleyen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi devam ediyor.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 54.bölüm fragmanı

Survivor 2021 son bölümde birleşme partisi öncesi son dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı galip geldi. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda eleme adayı olarak Gonca’nın adını yazdı.

Survivor 2021 54.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan 53.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanacak. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.