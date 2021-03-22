Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yeni bölümüyle yayında. Her geçen gün rekabetin giderek arttığı yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesiyor. 22 Mart Pazartesi Survivor Türkiye 53. bölüm canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

Survivor Türkiye 52. bölüm özeti

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı son bölümü ile ekranlara gelmişti. Yarışmada nefeslerin tutulduğu Dokunulmazlık Oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Yarışmadan galip olarak ayrılan Ünlüler takımı elem potasına isim sokmazken, Gönüllüler takımı bir isimi yazmak zorunda kaldı.

Eğlenceli anların geçtiği Anlat Bakalım oyununda ise kazanan taraf Gönüllüler rakımı olmuştu. Rekabetin oldukça sert bir şekilde geçtiği Survivor Türkiye yarışmasında 53. bölümde olacaklar seyirciler tarafından merakla bekleniyor.

Survivor 2021 Türkiye 53. bölüm canlı izle

Survivor Türkiye 53. bölüm canlı izlemek için tıklayınız...