Survivor 2021 53. bölüm izle 22 Mart Pazartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye yeni bölümüyle yayında. Her geçen gün rekabetin giderek arttığı yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadelesi nefesleri kesiyor. 22 Mart Pazartesi Survivor Türkiye 53. bölüm canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.
Survivor Türkiye 52. bölüm özeti
Eğlenceli anların geçtiği Anlat Bakalım oyununda ise kazanan taraf Gönüllüler rakımı olmuştu. Rekabetin oldukça sert bir şekilde geçtiği Survivor Türkiye yarışmasında 53. bölümde olacaklar seyirciler tarafından merakla bekleniyor.
Survivor 2021 Türkiye 53. bölüm canlı izle
Son Güncelleme: 22.03.2021 19:15