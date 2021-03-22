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Survivor 2021 53. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi

Survivor 2021 53.bölümüyle 22 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek. İzleyiciler Survivor 2021 53.bölüm fragmanını araştırıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 01:18
Survivor 2021 53. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışlarının nefes kestiği Survivor 2021 53.bölümü merakla bekleniyor.

Survivor 2021 11.haftasında market ve dokunulmazlık oyunları oynadı. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda Gonca’yı eleme adayı olarak gösterdi. Haftanın ilk eleme adayı Gonca olurken, SMS sıralamasında birinci olan kişi ikinci eleme adayını söyleyecek. Ardından bu iki isimden biri adaya veda eden isim olacak. Survivor 2021’de 11.haftanın eleneni 23 Mart Salı günü yapılan eleme konseyinde belirlenecek.

Gönüller market ödülünü de kazandı

Dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı ardından yapılan market ödülünü de kazandı. Nefes kesen yarışı 10-7 kazanan gönüllüler takımı geçen haftanın ardından yeni haftada oyun kaybetmedi.

Survivor 2021 53.bölüm fragmanı

Survivor 2021 53.bölümü 22 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek. Yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümünün ardından 53.bölüm fragmanı yayınlanacak. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 22.03.2021 01:18
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53.bölümTV 8FragmanSurvivor 2021
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