İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Survivor 2021 52. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle

Survivor 2021 52. yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler 21 Mart Pazar günü yayınlanacak TV 8 Survivor 2021 52. son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 20:39
Survivor 2021 52. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı Survivor  Türkiye son bölümüyle 18 mart Perşembe günü ekranlarda yerini aldı. 11 haftanın ilk bölümünde takım kaptanları belli oldu. Ödül oyununun oldukça heyecanlı geçtiği son bölümde yarışmacılarla Acun Medya arasında düzenlenen voleybol maçında eğlenceli anlar ekranlara yansıdı. Yarışma son bölümüyle yine seyircileri ekranların başına kilitledi.

Survivor 2021 52. bölüm canlı izle

Survivor Türkiye yarışmasının merak içerisinde beklenilen yeni bölümü bu akşam seyircilerin karşısında olacak. Fragmanda rekabetin üst düzeyde olduğu yeni bölümde yarışmacıların heyecan dolu mücadelesi bu akşam saat 20:00’de TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

Survivor Türkiye 52. bölüm canlı izle



Son Güncelleme: 21.03.2021 20:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTürkiyeYeni Bölüm52. BölümFragman21 Mart Pazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? 21 Mart 2021 Pazar ÇGH 2 neden tekrar bölümü yayınlanıyor, bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? 21 Mart 2021 Pazar ÇGH 2 neden tekrar bölümü yayınlanıyor, bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Survivor 2021 52. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada büyük fare görmek rüyasının tabiri
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm neden yok? 21 Mart 2021 Pazar ÇGH 2 neden tekrar bölümü yayınlanıyor, bitti mi final mi yaptı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan kimdir, nereli yaşı kaç?
İbo Show Ceylan kimdir, nereli? Ceylan kaç yaşında, evli mi? Ceylan'ın gerçek adı nedir?
TRT1 Acemi Anneler 107. bölüm tek parça izle
MEB 2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir hakkında bilgiler
Teşkilat Hulki kimdir? Nihat Altınkaya gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Teşkilat dizisi Serdar kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Ertuğrul oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı karakteri kimdir? Tuncer Salman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler yer aldığı dizi ve film yapımları
Teşkilat dizisi Yağmur karakteri kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi kimdir, nereli, kaç yaşında?
Halil Umut Meler kimdir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin Hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Bjk - FB maçı derbi hakemi hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.