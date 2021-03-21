Survivor 2021 52. bölüm izle 21 Mart Pazar son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle

TV 8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı Survivor Türkiye son bölümüyle 18 mart Perşembe günü ekranlarda yerini aldı. 11 haftanın ilk bölümünde takım kaptanları belli oldu. Ödül oyununun oldukça heyecanlı geçtiği son bölümde yarışmacılarla Acun Medya arasında düzenlenen voleybol maçında eğlenceli anlar ekranlara yansıdı. Yarışma son bölümüyle yine seyircileri ekranların başına kilitledi.
Survivor 2021 52. bölüm canlı izle
Survivor Türkiye 52. bölüm canlı izle
Son Güncelleme: 21.03.2021 20:39