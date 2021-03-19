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Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi

Survivor 2021 52.bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler 20 Mart 2021 Cumartesi Survivor 52.bölüm fragmanını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 22:33
Survivor 2021 52. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en zor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımı adeta hayatta kalma savaşı veriyor.

Yarışmanın her bölümü ilgiyle takip ediliyor. Haftanın 4 günü Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları yayınlanan programın 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan 52.bölümü merakla bekleniyor.

Survivor 2021 52.bölüm fragmanı

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Öte yandan Survivor 2021 50.son bölümünde herkesin merakla beklediği voleybol oyunu gerçekleşti. İzleyicilerin nefesleri tutarak izlediği voleybol oyunu adeta görsel bir şölen yaşattı.

Survivor 2021’de geçen hafta dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetmiş, SMS sıralamasında ise Ayşe birinci olmuştu. Takım oylamasında Aleyna elem adayı olurken Ayşe ise Yunus Emre’yi eleme potasına sokmuştu. SMS sıralamasında en az oyu alan Yunus Emre 10.haftada adaya veda eden isim oldu.

 




Son Güncelleme: 19.03.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
Survivor52.bölümFragmanTV 8
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