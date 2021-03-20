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Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

Survivor 2021 51.bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler TV 8 20 Mart Cumartesi son bölüm, Survivor 2021 51.yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:15
Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler Gönüllüler takımlarının kıyasıya yarışlarına sahne olan 51.bölüm merakla bekleniyor.

Haftanın 4 günü Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00’de izleyiciyle buluşan yarışmanın her bölümü heyecanla takip ediliyor.

Survivor 2021 20 Mart Cumartesi fragmanı

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021’de bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ardından oynanan iletişim oyununu da Ünlüler takımı kazanmıştı. İletişim oyununda duygusal olarak zor anlar yaşayan yarışmacılar fiziksel olarak da çamur oyununda çok zorlandı. Programın 49.bölümünde ise izleyicilerin merakla beklediği voleybol oyunu oynandı.

İletişim oyununun ardından 10.haftanın SMS oyları da belli oldu. Bu hafta yarışmada Ayşe SMS birincisi olurken, Yunus Emre’yi eleme adayı olarak gösterdi. Gönüllüler takımı ise yapılan oylamada Aleyna Çalışkan’ı ilk aday olarak göstermişti. Bu kapsamda Gönüllüler takımından Yunus Emre ve Aleyna eleme potasında giren iki isim oldu. Yunus Emre SMS sıralamasında en az oyu alan isim olarak adaya veda etti. Yunus Emre veda sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2021 51.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 20.03.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Survivor51.bölümFragmanTV 8
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