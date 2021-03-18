İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Otomotivde yeni taksit düzenlemesi! Resmi...
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı
Son Dakika
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid,...

Survivor 2021 51. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İzleyiciler 19 Mart 2021 Cuma Survivor 2021 51.bölüm fragmanını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 12:08
Survivor 2021 51. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
Takip Et:

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmanın 51.bölümü merakla bekleniyor.

Yarışmada bu hafta ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ilk ayağını Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımında bir kişi eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından iletişim oyunu oynandı. Duygusal bir yarış gerçekleşirken, yarışmacılar çamurlu parkurda fiziksel olarak da çok zorlandı. Ailelerinden gelen mektupları okumak için çamur parkurunda büyük bir mücadele ortaya koyan takımların heyecanı oldukça yüksekti. İletişim oyununu da Ünlüler takımı 10-9 kazandı ve haftanın ilk iki oyununu kazanmış oldu.

Haftanın üçüncü gününde ise izleyicilerin merakla beklediği voleybol oyunu gerçekleşti.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 12:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021TV 8Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Serkan Kaya kimdir, nereli? Serkan Kaya kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Serkan Kaya kimdir, nereli? Serkan Kaya kaç yaşında, evli mi?
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
Teşkilat dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?
Show TV Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Rüyada boğulmak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada boğulmak rüyasının tabiri
Show Tv yeni dizisi Alev Alev dizi oyuncuları ve dizi konusu
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Volkan Uygun kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor 2021 46. bölüm fragmanı 13 mart 2021 Cumartesi
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Mart Kyk yatmaya başladı mı?
Öğrenci Belediye bursu nedir? Belediye burslarına nasıl başvuru yapılır? 2021
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Nil kimdir? Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit kimdir?
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisindeki Cemre karakteri kimdir?
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.