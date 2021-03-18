Survivor 2021 51. bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmanın 51.bölümü merakla bekleniyor.

Yarışmada bu hafta ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ilk ayağını Ünlüler takımı kazanırken, Gönüllüler takımında bir kişi eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyununun ardından iletişim oyunu oynandı. Duygusal bir yarış gerçekleşirken, yarışmacılar çamurlu parkurda fiziksel olarak da çok zorlandı. Ailelerinden gelen mektupları okumak için çamur parkurunda büyük bir mücadele ortaya koyan takımların heyecanı oldukça yüksekti. İletişim oyununu da Ünlüler takımı 10-9 kazandı ve haftanın ilk iki oyununu kazanmış oldu.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı

Haftanın üçüncü gününde ise izleyicilerin merakla beklediği voleybol oyunu gerçekleşti.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.