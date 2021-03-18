Survivor 2021 50. bölüm izle 18 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan 50.bölümde de devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmada gergin anlar yaşanıyor.

Survivor 2021 18 Mart Perşembe 50.bölüm fragmanı

Survivor 2021 50.bölüm 18 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de ekranlara gelecek. Yarışmanın bu bölümünde de izleyicileri heyecanlı anlar bekliyor. Geçen hafta Gönüllüler takımında Hanzade ve diğer kızlar arasında çıkan tartışma ve Ünlüler takımın çıkan kaptanlık tartışmasının bu bölümde de devam ettiği görülüyor.

Survivor 2021 son bölümde neler oldu?

Survivor 2021’in 49.son bölümünde iletişim oyunu oynandı. Yarışmacılar için duygusal olarak zor bir oyun olmasının yanı sıra çamur oyunu olması da parkurda yarışmacıların çok zorlanmasına neden oldu. Ailelerinden gelen mektupları okumak için kıyasıya bir yarışa giden yarışmacılar parkurda adeta her şeylerini verdi. 10-9 biten zorlu iletişim oyununu Ünlüler takımı İsmail’in başarılı performansıyla kazanmayı bildi.

İlk dokunulmazlık oyununu da kazanan ünlüler takımı bu galibiyetle birlikte bu hafta henüz yenilmedi.

Survivor 2021 50.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.