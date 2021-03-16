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Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın sevenleri 18 Mart 2021 Perşembe Survivor 2021 50.bölüm fragmanını merakla bekliyor.

16 Mart 2021 Salı 23:35
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışmanın her bölümü büyük beğeniyle izleniyor.

Yarışmanın 49.bölümü geride kalırken, izleyiciler 50.bölüm fragmanını merakla bekliyor. 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan 50.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 50.bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Survivor 18 Mart 2021 50.bölüm fragmanı için tıklayınız.

Survivor 2021

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Her iki takımda da 6 erkek ve 6 kadın yarışmacı Dominik’te dünyanın en zor yarışmasında birinci olmak için kıyasıya bir yarışın içerisine girdi.

TV 8 ekranlarında haftada 4 gün yayınlanan Survivor yarışması Acun Ilıcalı’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada bu yıl bir ilk de yaşanacak. Survivor 2021 birleşme partisine 100 kişi davet edilecek. Bu durum yarışma tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek. Daha önce yarışmacıların dışardan herhangi biriyle temasa geçmesi mümkün değildi.

Survivor 2021 Ünlüler kadrosu

Melis Sezer, İsmail Balaban, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal.

Survivor 2021 Gönüllüler kadrosu

Uğurtan, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda Şeker, Poyraz, Sena, Ayşe, Reşat Hacıosmanoğlu, Aleyna ve Steven.




Son Güncelleme: 16.03.2021 23:35
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Survivor 2021TV 8Fragman50.bölüm
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