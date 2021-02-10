Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?

Survivor 2021 5. Hafta SMS Sıralaması Belirlendi Mi? Survivor Halk Oylaması Ünlüler-Gönüllüler Takımlarının SMS Sıralaması!

Survivor 2021 yarışmasında oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayı olarak gösterilenlerden, Survivor'da elenen yarışmacı en az SMS alan yarışmacı oluyor. Herkes SMS sıralamasında kimin kaçıncı olduğunu ve Survivor 2021 SMS sıralamasının nasıl oluştuğunu merakla araştırıyor.

Survivor 2021 yarışması başladığından bu yana heyecanla izlenmeye ve takip edilmeye devam ediyor. Şampiyonluğu kazanmak için parkurlarda ter akıtan Survivor yarışmacılarından birisi her hafta elenerek adaya veda ediyor. Elenmemek için oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından kaybeden takımlardan eleme adayları ortaya çıkıyor. İzleyenlerden ve halktan gelen SMS’lerin sayılarına göre bir sıralama oluşuyor ve en az halk tarafından oy alan Survivor yarışmacısı adaya elveda diyor. Survivvor 2021 SMS sıralaması herkesin merak konusu olarak araştırılıyor.

Survivor'ın zorlu parkurlarında kazanabilmek için varını yoğunu ortaya koyan yarışmacılar elenmemek için SMS'lerde de üst sıralarda çıkmaya çalışıyor.

Survivor Türkiye’de eleme günü artık geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununun parkurunda ter akıtırlarken, yarışmanın ardından yapılacak olan ada konseyinde haftanın adaya veda edecek ismi belirlenecek.

Survivor 2021’in 5. Hafta SMS sıralamaları ;

Ünlüler SMS birincisi 5. haftada İlayda oldu, Gönüllüler takımında ise SMS birincisi Poyraz oldu.

Survivor 2021 4. Hafta SMS Sıralamaları!

4. haftanın SMS sıralamasına göre bir yarışmacı daha adaya veda etti, o isim Duygu oldu.

1- POYRAZ

2- DORA

3- AYŞE

4- ALEYNA

5- REŞAT

6- HANZADE

7- YUNUS EMRE

8- DUYGU (ELENDİ)

9- SETEVEN

10- EMİN

11- BARAN

Survivor 2021 3. Hafta SMS Sıralamaları!

3. hafta ünlüler SMS birincisi ise İsmail Balaban oldu, gönüllülerde de Poyraz oldu.

Survivor eleme günlerinde elem adaylarından SMS sıralamasında en altta olan yarışmaya veda ediyor.

Survivor 2021 2. Hafta SMS Sıralamaları!

Ünlülerde SMS birincisi İsmail Balaban oldu ve Öykü Çelik'i eleme adayı olarak gösterdi.

Gönüllülerde ise SMS birincisi Poyraz oldu ve eleme adayı olarak Dora'yı seçti.

Survivor 2021 1. Hafta SMS Sıralamaları!

Survivor 2021 yarışmasında iki kez dokunulmazlık ödülünü kaybederek eleme adayı olarak gösterilen takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor SMS oylamasında Gönüllüler takımında kimin birinci olmaya hak kazandığı belirlendi. 1. Hafta SMS oylamasında en çok oyu alan yarışmacı Poyraz oldu. Yiğit Poyraz, birinci olarak, Survivor yarışmacısı olan Reşat’ı elem potasına göndererek, toplamda 3 eleme adayı olmuştu. Survivor 2021’de diğer eleme adayları Sena Özdemir ve Uğurcan Dora olmuştu.

1. HAFTA SMS SIRALAMASI

1. Poyraz

2. Reşat

3. Ayşe

4. Emin

5. Hanzade

6. Yunus Emre

7. Steven

8. Dora

9. Aleyna

10. Sena (ELENDİ)

11. Sancakay