Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 16 Mart 2021 Salı günü yayınlanacak olan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek.

TV 8 ekranlarında Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan yarışmanın bu akşam 49.bölümü yayınlanacak.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler konseptiyle bu sezonda da en çok izlenen yapımlar arasında kendisine yer buldu. Yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Survivor 2021 15 Mart Pazartesi neler oldu?

Survivor 2021’in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde eleme potasına kimin gireceğine karar verdi. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununun ilk ayağını 10-7’lik skorla kaybetti. Konseyde gönüllüler takımı tarafından verilen oylarla ikinci eleme adayı Hanzade oldu. İlk eleme adayı ise Aleyna Çalışkan’dı.

Dokunulmazlık oyununun yanı sıra keyifli anların ortaya çıktığı Anlat Bakalım yarışmasında ekipler karşı karşıya geldi. Anlat Bakalım oyununda da ünlüler takımının üstünlüğü göze çarptı. Tüm oyunları kazanan ünlüler takımı güne damgasını vurdu.

Survivor 16 Mart 2021 tanıtım fragmanı

Survivor 2021 16 Mart Salı 49.bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilecek. Oyunu kaybeden ekipten bir kişi daha eleme potasına girecek ve bu akşam açıklanacak olan SMS sıralamasına göre adaya kimin veda edeceği belli olacak.

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