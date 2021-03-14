Survivor 2021 48. bölüm fragmanı 15 mart 2021 Pazartesi

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümlerinde gönüllüler ve ünlüler takımı arasında gerginlik arttı. İki takım arasındaki gerginliğin yanı sıra gönüllüler takımında Hanzade ve diğer kızlar arasında da tartışmalar dikkat çekti.

Survivor 48.bölüm fragmanı

Öte yandan yarışmanın son haftasında gönüllüler takımından Barış sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etmişti.

Survivor 2021 48.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

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