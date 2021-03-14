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Survivor 2021 48. bölüm fragmanı 15 mart 2021 Pazartesi

TV 8’in sevilen yarışması Survivor 2021’de heyecan devam ediyor. Nefeslerin tutulduğu yarışmada izleyiciler Survivor 2021 48.bölüm fragmanını araştırıyor. Survivor 48.bölüm 15 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacak.

14 Mart 2021 Pazar 22:48
Survivor 2021 48. bölüm fragmanı 15 mart 2021 Pazartesi
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın son bölümlerinde gönüllüler ve ünlüler takımı arasında gerginlik arttı. İki takım arasındaki gerginliğin yanı sıra gönüllüler takımında Hanzade ve diğer kızlar arasında da tartışmalar dikkat çekti.

Öte yandan yarışmanın son haftasında gönüllüler takımından Barış sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etmişti.

Survivor 48.bölüm fragmanı

Survivor 2021 48.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Survivor 2021 canlı olarak izlemek için TIKLAYINIZ!




Son Güncelleme: 14.03.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 202148.bölümFragmanAcun Ilıcalı
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