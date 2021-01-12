Survivor 2021 4. bölüm fragmanı 12 Ocak Salı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonuyla birlikte yeniden izleyicileriyle buluşmaya başladı. Sevilen yarışma 12 Ocak 2021 Salı tarihinde de yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Heyecan dolu bölümlerin fragmanları milyonlarca izleyici tarafından araştırılıyor. Son olarak yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler bölümünde yaşanan gelişmeler ardından bir sonraki bölümde neler olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı bu haberimizde yer alıyor.

Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölüm ne zaman?

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının her hafta Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinde saat 20.00’da yayınlanacağı ifade edildi. TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan sevilen yarışma programı Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ekranlardaki yerini alacak.

Survivor Ünlüler Gönüllüler 12 Ocak 2021 Salı yeni bölüm fragmanı

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanı paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında birbirinden heyecanlı yarışmaların gerçekleştirildiği görüldü. İşte Survivor Ünlüler Gönüllüler 12 Ocak 2021 Salı yeni bölüm fragmanı…

Survivor Ünlüler Gönüllüler takımları

Birbirinden güçlü iddialı isimlerin yer aldığı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımları aşağıdaki kısımda yer alıyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı

Uğurtan

Sancakay

Emin

Hanzade

Yunus Emre Karabacak

İlayda Şeker

Poyraz

Sena

Ayşe

Reşat

Aleyna

Staven

Survivor 2021 Ünlüler Takımı