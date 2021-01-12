İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Survivor 2021 4. bölüm fragmanı 12 Ocak Salı

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecanlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllülerin 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümü milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Son olarak 12 Ocak 2021 Salı yeni bölümünün fragmanı yayınlandı...

12 Ocak 2021 Salı 12:50
Survivor 2021 4. bölüm fragmanı 12 Ocak Salı
Takip Et:

TV  8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonuyla birlikte yeniden izleyicileriyle buluşmaya başladı. Sevilen yarışma 12 Ocak 2021 Salı tarihinde de yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Heyecan dolu bölümlerin fragmanları milyonlarca izleyici tarafından araştırılıyor. Son olarak yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler bölümünde yaşanan gelişmeler ardından bir sonraki bölümde neler olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı bu haberimizde yer alıyor.

 

Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölüm ne zaman?

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının her hafta Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinde saat 20.00’da yayınlanacağı ifade edildi. TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan sevilen yarışma programı Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ekranlardaki yerini alacak.

 

Survivor Ünlüler Gönüllüler 12 Ocak 2021 Salı yeni bölüm fragmanı

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanı paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında birbirinden heyecanlı yarışmaların gerçekleştirildiği görüldü. İşte Survivor Ünlüler Gönüllüler 12 Ocak 2021 Salı yeni bölüm fragmanı…

 

Survivor Ünlüler Gönüllüler takımları

Birbirinden güçlü iddialı isimlerin yer aldığı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımları aşağıdaki kısımda yer alıyor.

 

Survivor 2021 Gönüllüler Takımı

  • Uğurtan
  • Sancakay
  • Emin
  • Hanzade
  • Yunus Emre Karabacak
  • İlayda Şeker
  • Poyraz
  • Sena
  • Ayşe
  • Reşat
  • Aleyna
  • Staven

 

Survivor 2021 Ünlüler Takımı

  • Meryem Kasap
  • Hayrettin
  • Öykü Çelik
  • İsmail Balaban
  • Çağrı Atakan
  • Melis Sezer
  • Batuhan Karacakaya
  • Barış Özbek
  • Merve Aydın
  • Cemal Hünal



Son Güncelleme: 12.01.2021 12:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTV 8Ünlüler GönüllülerAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 12 Ocak 2021 Salı
Survivor 2021 4. bölüm fragmanı 12 Ocak Salı
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
2021 Malulen emeklilik hastalıkları ve malulen emeklilik şartları
ATV 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kanal D'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 12 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
12 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
12 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Show TV 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Tüketici ihtiyaç kredisi faiz oranları ne zaman düşmeye başlar? İhtiyaç kredisi faizleri düşer mi?
Digitürk Müşteri Hizmetleri iletişim numarası bilgileri
Vakıfbank personel alımı yapıyor! Başvuru detayları ve şartları ne?
Diş sıkma sebepleri nedir, neden olur? Diş sıkma hangi hastalıklara yol açar?
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Survivor 2021 Reşat diskalifiye olacak mı, sağlık durumu nasıl?
Hangi il genelde nereye asker gönderiyor? Askerlik yeri neye göre çıkıyor?
Netflix türlerine göre film kategori kodları listesi
Alevlerin Ardından dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.