Survivor 2021 4. bölüm fragmanı 12 Ocak Salı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni sezonuyla birlikte yeniden izleyicileriyle buluşmaya başladı. Sevilen yarışma 12 Ocak 2021 Salı tarihinde de yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Heyecan dolu bölümlerin fragmanları milyonlarca izleyici tarafından araştırılıyor. Son olarak yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler bölümünde yaşanan gelişmeler ardından bir sonraki bölümde neler olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 12 Ocak 2021 Salı tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı bu haberimizde yer alıyor.
Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölüm ne zaman?
Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının her hafta Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerinde saat 20.00’da yayınlanacağı ifade edildi. TV 8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan sevilen yarışma programı Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ekranlardaki yerini alacak.
Survivor Ünlüler Gönüllüler 12 Ocak 2021 Salı yeni bölüm fragmanı
Survivor Ünlüler Gönüllüler takımları
Birbirinden güçlü iddialı isimlerin yer aldığı Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımları aşağıdaki kısımda yer alıyor.
Survivor 2021 Gönüllüler Takımı
- Uğurtan
- Sancakay
- Emin
- Hanzade
- Yunus Emre Karabacak
- İlayda Şeker
- Poyraz
- Sena
- Ayşe
- Reşat
- Aleyna
- Staven
Survivor 2021 Ünlüler Takımı
- Meryem Kasap
- Hayrettin
- Öykü Çelik
- İsmail Balaban
- Çağrı Atakan
- Melis Sezer
- Batuhan Karacakaya
- Barış Özbek
- Merve Aydın
- Cemal Hünal