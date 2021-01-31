İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Survivor 2021 31 Ocak Pazar dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim diskalifiye oldu?

Survivor 31.01.2021 tarihi dokunulmaz oyunu kim kazandı? Diskalifiye olan oyuncu kim? haberimizde okuyabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 19:54
Survivor 2021 31 Ocak Pazar dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim diskalifiye oldu?
Takip Et:

31 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Kim diskalifiye oldu?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda gönüllüler ve ünlüler takımları iyi performans göstermişlerdi. 31 Ocak fragmanında gösterilerek gönüllülerin gözyaşları dikkat çekmiştir. 

Yeni fragman bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için sumo oyunu gönüllüler takımı kazanmıştı. Acun Ilıcalının yaptığı açıklamalar da gönüllüler  gözyaşlarına boğuluyorlar. Gönüllüler takımında Emin’in sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildiği düşünülmektedir. 

Survivorda bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kazanmıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün olacak. Survivor 31.01.2021 tarihinde dokunulmazlık kazanan takım ve diskalifiye olan yarışmacıyı ilerleyen dakikalarda haberimizde olacaktır.



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorDokunulmazlıkDiskalifiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Bir kâse çorba bin umut
Survivor Emin’in sakatlığı ne, neden diskalifiye oldu?
Survivor’a Emin'in yerine gelen yeni yarışmacı kim olacak?
Survivor doktoru Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında?
Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!
Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Faladdin uygulaması aylık kaç para kazanıyor? Faladdin uygulama sahibi Sertaç Taşdelen geliri dudak uçuklatıyor
Gain Terapist dizisi devam edecek mi? Sevilen diziden üzen haber!
İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Eliz isminin anlamı nedir, ne demek? Eliz ismi Kuran'da geçer mi?
Salavat nedir? Salavat'ın anlamı nedir? Salavat getirme nasıl yapılır? Salavat çekme ve anlamı
Bekçi alımı yazılı sınavında geçmiş yıllarda çıkmış sorular
İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar işsizlik maaşı alırım? 2020 işsizlik maaşı şartları
ÖSYM büroları saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? 2020 ÖSYM büroları çalışma saatleri
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Bein Connect neden girilmiyor, çöktü mü?
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi
Engelli konut kredisi nedir? Engelli konut kredisine başvuru şartları 2021
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 Regaip Kandili hangi ay ve hangi gündür?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.