Survivor 2021 31 Ocak Pazar dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim diskalifiye oldu?

31 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Kim diskalifiye oldu?

Haftanın ikincioyununda gönüllüler ve ünlüler takımları iyi performans göstermişlerdi. 31 Ocak fragmanında gösterilerek gönüllülerin gözyaşları dikkat çekmiştir.

Yeni fragman bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için sumo oyunu gönüllüler takımı kazanmıştı. Acun Ilıcalının yaptığı açıklamalar da gönüllüler gözyaşlarına boğuluyorlar. Gönüllüler takımında Emin’in sakatlığı nedeniyle diskalifiye edildiği düşünülmektedir.

Survivorda bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı kazanmıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün olacak. Survivor 31.01.2021 tarihinde dokunulmazlık kazanan takım ve diskalifiye olan yarışmacıyı ilerleyen dakikalarda haberimizde olacaktır.