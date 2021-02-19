Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Yarışma programlarının fenomen yarışması haline gelen Survivor 2021 pandemi sürecinin de yansıtmış olduğu zaman sıkıntısını yok etmek adına seçilen ve ilgiyle takip edilen programlar arasında Fenomenliğini koruyor. Survivor 2021’in 31. Bölüm fragmanı için 19 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizden izleyerek haberdar olabilirsiniz.
19 Şubat 2021 Cuma 01:20
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Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yeni bölüm fragmanı verildi. 31.bölüm fragmanı ile birlikte Survivor 2021’in sıkı takipçileri akşam olsa da izlesek diye bekliyor.
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