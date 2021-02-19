Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma

Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan2021 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yeni bölüm fragmanı verildi. 31.bölüm fragmanı ile birlikte Survivor 2021’in sıkı takipçileri akşam olsa da izlesek diye bekliyor.

Survivor 2021 31. Bölüm fragmanı