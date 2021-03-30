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Survivor 2021 30 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 12. hatfa SMS sıralaması

Survivor 2021 30 Mart kim elendi, kim gitti sorularını yanıtını buluyor. İzleyiciler Exxen Survivor 12.hafta SMS sıralamasının sonuçlarını merak ediyor.

30 Mart 2021 Salı 21:59
Survivor 2021 30 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 12. hatfa SMS sıralaması
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Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12.haftanın yaşandığı yarışmada nefesler tutuldu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma 30 Mart 2021 Salı günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bilindiği gibi yarışmada Salı günleri eleme heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler 30 Mart Salı günü kim elendi sorusunu merak ediyor.

Survivor 12.hafta kim elendi?

Survivor 12.hafta elemesi 30 Mart Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. SMS sıralamasının açıklanacağı bölümde elenen isim açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in dün yayınlanan son bölümünde ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve akşam gerçekleşen konseyde gönüllüler takımı eleme adayını gösterdi.

Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucu 4’er oy alan Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu. Buna göre birleşme partisi sonrası ilk eleme adayları bu iki isim oldu.

Survivor 11.hafta SMS sonuçları

Survivor geçen hafta SMS sonuçlarına göre ünlüler takımından Çağrı birinci olmuştu. İkinci sırada ise İsmail yer aldı.

Gönüllüler takımında ise geçen hafta Poyraz ilk sırada yer alırken Ayşe ikinci sırada yer aldı.




Son Güncelleme: 30.03.2021 21:59
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Survivor 202112.haftaElemeSms SıralamasıExxen
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