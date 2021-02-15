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Survivor 2021 29. bölüm fragmanı 16 Şubat 2021 Salı

Türkiye’nin en çok izlenilen gözde yarışması Survivor için yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın yayınlanacak olan 16.bölümün fragmanını haberimizde sizlerle paylaştık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:57
Survivor 2021 29. bölüm fragmanı 16 Şubat 2021 Salı
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Türkiye’nin en sevilen yarışması Survivor bu yıl da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ünlülerin ve gönüllülerin kıran kırana mücadele ettiği bu yarışma izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Survivor 2021’in çekimleri tüm hızıyla devam etmekte. 29.bölümüne ulaşan Survivor 2021’in yeni bölümü yarın TV8 ekranlarında saat 20.00’da bizlerle olacak. Merakla beklenmekte olan Survivor 2021’in yeni bölümü için yeni bir fragman yayınlandı. 16 Şubat günü yayınlanacak olan bölümün fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.




Son Güncelleme: 15.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
Survivor16.bölümSurvivor Yeni BölümTv8
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