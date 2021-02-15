Survivor 2021 29. bölüm fragmanı 16 Şubat 2021 Salı

Türkiye’nin en sevilen yarışmasıbu yıl da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ünlülerin ve gönüllülerin kıran kırana mücadele ettiği bu yarışma izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Survivor 2021’in çekimleri tüm hızıyla devam etmekte. 29.bölümüne ulaşan Survivor 2021’in yeni bölümü yarınekranlarında saat 20.00’da bizlerle olacak. Merakla beklenmekte olan Survivor 2021’in yeni bölümü için yeni bir fragman yayınlandı. 16 Şubat günü yayınlanacak olan bölümün fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.