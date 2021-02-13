Survivor 2021 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışma programının 26. bölüm fragmanı ekranlara gelerek izleyici ile buluştu. TV 8 kanalında herkesin ilgiyle izlediği yarışma programının 26. bölüm fragmanı ekranlara geldi.
13 Şubat 2021 Cumartesi 06:03
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TV 8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor yarışma programında her geçen gün rekabet giderek artıyor. Seyircilerin ilgiyle izlediği yarışma programının 26. bölümünde nelerin olacağı merak edilmeye başlandı. Survivor yarışma programı 26. bölümüne dokunulmazlık oyunu damga vurdu.
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