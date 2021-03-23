Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisi öncesi son elemenin gerçekleşeceği 54.bölüm merakla bekleniyor. 23 Mart Salı günü ekranlara gelecek 54.bölümde SMS sonuçları açıklanacak. Eleme adayı olan isimlerden biri bu akşam adaya veda eden isimlerden biri olacak.

Survivor 23 Mart Salı kim elendi?

Survivor 2021 11.haftasında ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmiş ve eleme adayı olarak Gonca çıkarılmıştı. Önceki gün oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kaybetti.

Gönüllüler takımdan ise iki eleme adayı çıktı. Gönüller takımında en çok adı yazılan iki isim Aleyna Çalışkan ve Hanzade oldu. Bu üç isimden kimin adaya vedaya edeceği ise merak ediliyor.

Survivor 11.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021 11.hafta SMS sonuçları 23 Mart Salı bu akşam yayınlanacak olan 54.bölümde belli olacak. Eleme adayları içerisinde en az oyu alan kişi birleşme partisi öncesi adaya veda edecek. SMS sonuçları açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Survivor 10.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021 10.haftada gönüllüler takımının SMS sonuçları açıklandı. Ünlüler takımından kimsenin eleme adayı olmaması nedeniyle ünlüler takımının sıralaması açıklanmadı. Gönüllüler takımının geçen haftaki SMS sıralaması şu şekildeydi;

10 Steven

9 Aleyna

8 Yunus Emre

7 Berkay

6 Reşat

5 Hanzade

4 Aleyna Çalışkan

3 Dora

2 Poyraz

1 Ayşe

Survivor 2021 11.hafta canlı izlemek için tıklayınız.