Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
8 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor yeni bölümünde neler olacağını büyük bir kitle merak ile beklemekte. Yayınlanan fragman, merakları daha da artırmakta. Survivor yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
08 Şubat 2021 Pazartesi 00:41
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TV8’in büyük bir ilgi ile izlenen Survivor yarışmasının yeni bölümünde neler olacağını bir çok izleyici merak etmekte. 8 Şubat Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışma programının fragmanı yayınlandı.
Büyük bir ilgi ile beklenen Survivor'ın yeni bölümünde ne olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmakta. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü TV8'de ekranlara gelecek olan Survivor, büyük bir hayran kitlesi tarafından bekleniyor.
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