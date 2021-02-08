Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi

TV8’in büyük bir ilgi ile izlenen Survivor yarışmasının yeni bölümünde neler olacağını bir çok izleyici merak etmekte. 8 Şubat Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışma programının fragmanı yayınlandı.

Büyük bir ilgi ile beklenen Survivor'ın yeni bölümünde ne olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmakta. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü TV8'de ekranlara gelecek olan Survivor, büyük bir hayran kitlesi tarafından bekleniyor.