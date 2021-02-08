İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi

8 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek olan Survivor yeni bölümünde neler olacağını büyük bir kitle merak ile beklemekte. Yayınlanan fragman, merakları daha da artırmakta. Survivor yeni bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:41
Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Takip Et:

TV8’in büyük bir ilgi ile izlenen Survivor yarışmasının yeni bölümünde neler olacağını bir çok izleyici merak etmekte. 8 Şubat Pazartesi günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor yarışma programının fragmanı yayınlandı. 

Büyük bir ilgi ile beklenen Survivor'ın yeni bölümünde ne olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merak konusu olmakta. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü TV8'de ekranlara gelecek olan Survivor, büyük bir hayran kitlesi tarafından bekleniyor. 

 




Son Güncelleme: 08.02.2021 00:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8Fragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Survivor 2021 Baran Köse kimdir, kaç yaşında ve hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı? Mesut Can Tomay hakkında bilgiler
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim milyoner olmak ister'de omurilik sarımsağı damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Kim Milyoner Olmak İster'deki Tıp alanı sorusuna yarışmacının doktor arkadaşından beklenmedik cevap!
Christopher Plummer hayata gözlerini yumdu
Christopher Plummer hayata gözlerini yumdu

Popüler Haberler

Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
2021 kandil geceleri hangi güne denk geliyor? Diyanet 2021 kandil takvimi
Rüyada para alma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Bimcell arama geçmişi ve arama dökümü alma işlemleri
Survivor 2021 2. eleme adayı kim oldu? 7 Şubat Pazar Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Ramo Emre Kınay hangi rolü oynayacak? Emre Kınay Ramo' kadrosuna dahil oldu!
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir, nereli yaşı kaç?
Altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Şubat 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT 1 Gönül Dağı ikinci sezonuyla devam edecek mi?
E-Devlet ile online Bağ-Kur borç sorgulama işlemleri
Pegasus uçak bilet iade işlemleri nasıl yapılacak? Pegasus uçuşları neden iptal oldu?
Aile hekimleri hangi ilaçları yazabilir? Aile hekimlerinin yetkileri nelerdir?
Adalet Bakanlığı personel alımları hangi kadro ve branşlarda olacak?
Bim Cuma 19 Şubat – 26 Şubat 2021 aktüel ürünler indirim kampanyası broşürü
Show TV canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Şubat 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İETT Engelli kart başvurusu nasıl yapılır?
Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi geliyor? VAR Odası Arsene Wenger iddiası!
Rüyada köpek sevmek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek sevmek görmenin tabirleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.