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Survivor 2021 22. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması Kırmızı Mavi Takım SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 1 Haziran Salı Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021 yarışma programında elenecek olan ismin kim olacağı heyecanla bekleniyor. Seyirciler 22. hafta halk oylaması SMS sıralaması netlik kazandı mı, Exxen Survivor halk oylamasında Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında SMS sıralamasında son durum ne ve Survivor 2021 SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi sorularını merak içerisinde araştırmaya başladı. 1 Haziran Salı Survivor 2021 SMS sıralaması belli oluyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:52
Survivor 2021 22. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması Kırmızı Mavi Takım SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 1 Haziran Salı Survivor SMS sıralaması
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında 22. haftanın heyecanı başladı. Her hafta birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden kırmızı ve mavi takımların karşılaşmaları heyecanla takip ediliyor. Haftada 5 gün ekranlarda yerini alan programda Salı akşamları eleme konseyi gerçekleştiriliyor.

1 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan bölümde 22. haftada adadan ayrılacak olan isim ve SMS sıralaması belli olacak.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021 son bölümünde dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kıyasıya rekabetin ön planda olduğu dokunulmazlık oyununda iki takımda kendi takımlarından bir kişinin elenmemesi için mücadele verdi. Bu kıyasıya rekabetin sonucunda ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. Mavi takım eleme adayı olarak Dora’nın adını yazdı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazandı. Kırmızı takım eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı gösterdi.

Survivor 22. hafta eleme adayları kim?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda Dora eleme adayı olarak belirlendi. İkinci dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kaybetti ve kırmızı takım eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı gösterdi.

1 Haziran Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde eleme adayları Dora ve Aleyna Çalışkan’ın yanına SMS birincilerinin söyleyeceği iki isim daha eklenecek ve en az oyu alan eleme adayı yarışmaya veda edecek.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Survivor 2021 22.hafta SMS sonuçları

Survivor 2021 22.hafta SMS sonuçları 1 Haziran Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde açıklanacak. SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim belli olacak. SMS sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Survivor 21.hafta SMS sonuçları nasıldı?

Survivor 21.haftada iki dokunulmazlık oyununu da kırmızı takımı kazanmış, bu nedenle yalnızca mavi takımının SMS sıralaması açıklanmıştı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
TV 8ExxenSMS15.haftaSurvivor
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